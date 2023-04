Neu: Acclaim – The Karuizawa Whisky Stage – 50 Sets zu je 50.000 Dollar ab Freitag im Verkauf

Ab 14. April gibt es Neues von Karuizawa: Ein Set von drei Jahrgangswhiskys, alle mit 61% vol. Alkoholstärke abgefüllt und exklusiv online bei dekanta erhältlich. Es nennt sich Acclaim – The Karuizawa Whisky Stage. Die drei Jahrgangsabfüllungen stammen aus den Jahren 1991 bis 2000, werden in extra gefertigten Dekantern und einer aufwendigen Holzbox präsentiert, die mit 24 Karat Blattgold ausgeschlagen ist.

Gestaltet wurde das Set vom Künstler David Stanley Hewett, der im ehemaligen Ort der geschlossenen Destillerie wohnt. Die Flaschen sind von ihm handbemalt. Sie sind dem Samurai-Thema gewidmet und stellen Mut, Ehre und Disziplin dar.

Die Flaschen wiederum sind nach dem Stil japanischer Kimonos für Männer geschnitten und handgefertigt. Sie tragen Stoppel mit dem Wappen der Hewetts, die in Japan einen hohen Ruf genießen – David hat dort zum Beispiel bereits mehrere Shinto-Schreine ausgestaltet und vergoldet.

Das Set Acclaim – The Karuizawa Whisky Stage erscheint in einer Auflage von 50 Stück – für den Erwerb muss man 50.000 Dollar pro Set in die Hand nehmen…