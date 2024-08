Kein Ende findet Serge Valentin mit seinen Olympic Sessions auf Whiskfun anlässlich der mittlerweile beendeten Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Die heutige Whisk(e)y-Weltreise hat drei Stationen mit jeweils zwei teilnehmenden Abfüllungen. Der obligatorische Start in Frankreich entfällt, die erste Station ist London, ihr folgen Tasting-Stopps in den USA und in Taiwan. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Bimber 2018/2023 (58.9%, OB, England, LMDW, cognac cask finish, cask #327/05) 87 Bimber ‘Oval’ (57.56%, OB, England, The Spirit of the Underground, Moscatel cask, cask #282/22, 307 bottles, 2024) 84 Willet ‘Pot Still Reserve’ (47%, OB, USA, Straight Bourbon, +/-2023) 86 Knob Creek 9 yo ‘Small Batch’ (50%, OB, USA, Kentucky Straight Bourbon, +/-2023) 85 Nantou 4 yo 2014/2018 ‘Omar’ (56%, OB, for Hot Malt, Taiwan, Keeper Richard’s Choice 2, bourbon cask, cask #11140817, 210 bottles) 86 Kavalan 9 yo 2014/2024 ‘9 years + 363 Days’ (60.2%, Tiffany’s New York Bar Hong Kong, Taiwan, Port cask, cask #O140311068A, 147 bottles) 88