Preisregen bei den World Whiskies Awards 2024 für die Schweizer Säntis Destillerie der Brauerei Locher: Fünf ihrer Abfüllungen konnten dort Auszeichnungen erringen, darunter ein goldener Category-Gewinn für die Edition Alpstein XIX – Sherry Cask.

Wir freuen uns mit den Schweizer Destillateuren – mehr zu den prämierten Whiskys, der Destillerie und den Wettbewerb nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Säntis Malt räumt bei den World Whiskies Awards 2024 ab

Appenzell, 15.02.2024 – Nach den positiven Top-Bewertungen in Jim Murray’s Whisky Bible 2024 setzt Säntis Malt seinen Erfolg fort und räumt auch bei den renommierten World Whiskies Awards 2024 ab. Mit grosser Freude verkündet das Team von Säntis Malt, dass gleich fünf ihrer Single Malt Whiskys bei diesem internationalen Wettbewerb ausgezeichnet wurden.

Die höchste Anerkennung, der Titel „Category Winner“, wurde erneut der „Edition Alpstein XIX – Sherry Cask“ in der Kategorie „Single Malt 12 Years & Under“ verliehen. Diese erlesene Kreation zeigt die aussergewöhnliche Handwerkskunst und Qualität von Säntis Malt aus dem Appenzell.

Silber erhielten der „Snow White Nr. 11 – Williams Cask“ und das „Single Cask Monbazillac 21311 – 12 Years“ in ihren jeweiligen Kategorien. Mit Bronze wurden die „Edition Genesis No. 4“ und das „Single Cask Rum Cask Nr. 988“ ausgezeichnet.

Das gesamte Säntis Malt-Team ist erfreut über diese mehrfachen Erfolge. „Wir arbeiten täglich mit viel Leidenschaft und Herzblut an unseren Produkten und sind überzeugt von deren Geschmack und Qualität“, sagt Aurèle Meyer, Geschäftsführer der Brauerei Locher. Und Kuno Mock, Marketing & Verkauf Spirituosen, betont: „Dass unsere Single Malt Whiskys immer wieder internationale Anerkennung erhalten, ist eine erfreuliche Bestätigung unserer Arbeit und macht uns stolz“. Säntis Malt ist bestrebt, seine Tradition des Handwerks und die Leidenschaft für aussergewöhnlichen Whisky zu feiern und weiter zu fördern. Die jüngsten Auszeichnungen bei den World Whisky Awards 2024 sind ein weiterer Beweis dafür, dass diese Bemühungen Früchte tragen.

Über Säntis Malt

Säntis Malt ist eine angesehene Schweizer Destillerie der Brauerei Locher, die sich der Herstellung von exquisiter Single Malt Whiskys aus den Schweizer Alpen verschrieben hat. Sie gilt als eine der ersten Whiskybrennereien der Schweiz und ist Vorreiterin der heimischen Whiskykultur. Mit seinem Engagement für Handwerkskunst und Innovation hat Säntis Malt einen festen Platz in der Welt des Whiskys erobert und setzt stolz die Tradition des Schweizer Whiskys fort. www.saentismalt.com

Brauerei Locher

Die Brauerei Locher AG ist die nachhaltigste Brauerei der Schweiz und als Familienunternehmen seit fünf Generationen unabhängig. Die Innovationsfreude dieser Spezialitätenschmiede ist die Quelle für die Vielfalt und hohe Qualität weit über die bekannten Bierspezialitäten wie dem Quöllfrisch hinaus. www.brauereilocher.ch

Säntis Malt Destillerie

In der Schweiz war es bis 1999 verboten, aus Getreide oder Kartoffeln (Grundnahrungsmitteln) hochprozentige Getränke herzustellen. Das betreffende Gesetz wurde am 1. Juli 1999 aufgehoben. Bereits ein Jahr zuvor wurde von der Brauerei Locher unter strenger Aufsicht der Alkoholverwaltung die Produktion des Appenzeller Säntis Malt aufgenommen. 2002 wurde der erste Whisky auf den Markt gebracht. Für die Herstellung des Whiskys wird unter anderem Getreide aus Schweizer Berggebieten und Quellwasser aus dem Alpstein verwendet. Weltweit einzigartig ist bei Säntis Malt der Brauerei Locher die Lagerung in bis zu 130-jährigen Bierfässern aus Eichenholz. Diese überliefern Jahrzehnte der Brau- und Ausschanktraditionen von über 100 Brauereien aus Kontinentaleuropa. Die Destillate werden regelmässig an internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.



World Whiskies Awards

Die jährlich stattfindenden „World Whiskies Awards“ sind ein hoch angesehenes Ereignis in der Spirituosenbranche, das Whisky-Enthusiasten, Branchenprofis und angesehene Experten zusammenbringt, um die Vielfalt und Handwerkskunst der globalen Whisky-Industrie zu feiern. Dabei werden herausragende Whiskys aus aller Welt von einer anerkannten Fachjury anerkannt und ausgezeichnet.