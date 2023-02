Einleit

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Vielfache Prämierungen bei den World Whisky Awards für Whiskys von St. Kilian Distillers

Deutschlands größte Whiskydestillerie erzielt bei den WWA 2023 in London insgesamt 11 Auszeichnungen, darunter Category Winner und Gold

Rüdenau, im Februar 2023

St. Kilian Distillers knüpft nahtlos an das erfolgreiche Jahr 2022 an. Bei den internationalen World Whiskies Awards in London, mit denen die besten Whiskys aller international anerkannten Stile gekürt werden, erzielt die Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main erneut insgesamt elf Preise. „Tradition und Innovation, gepaart mit unserer enormen Experimentierfreude, treiben uns immer wieder zu Höchstleitungen. Dabei genießt die Qualität unserer Produkte stets allerhöchste Priorität. Darauf sind wir stolz und freuen uns sehr, dass dies auch im internationalen Wettbewerb mit den besten Destillerien honoriert wird“, sagt Geschäftsführer Philipp Trützler. Der streng limitierte Single Malt Whisky aus der Heavy Metal Edition, Judas Priest – Angel of Retribution, erhielt ebenso wie der milde Terence Hill The Hero Whisky sowohl die Auszeichnung Category Winner als auch die Goldmedaille. Alle anderen eingereichten Whiskys von St. Kilian Distillers wurden ebenfalls mit einem überzeugenden Urteil von den Fachjuroren bedacht und mit Silber-Medaillen prämiert, darunter auch die Abfüllung aus der neuen Core Range, St. Kilian Peated – Rich & Smoky.

Die Auszeichnungen im Einzelnen:

CATEGORY WINNER & GOLD: Terence Hill – The Hero – Whisky (mild)

CATEGORY WINNER & GOLD: Judas Priest – Single Malt Whisky – Angel of Retribution

SILVER: Single Cask Sherry PX Handfilled Peated (Cask 1527)

SILVER: St. Kilian – Gosbert – Kiliani Edition

SILVER: St. Kilian Peated – Rich & Smoky

SILVER: Signature Edition TEN

SILVER: Signature Edition ELEVEN

SILVER: Bud Spencer – The Legend – Whisky (mild)

SILVER: Terence Hill – The Hero – Whisky (rauchig)

ERFOLGREICHE KOOPERATIONEN

Die St. Kilian Judas Priest Whiskys sind Produkte der äußerst erfolgreichen Kooperation mit der Global Merchandising Services Limited. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Auswerter von Merchandisingrechten der Musik- und Unterhaltungsbranche und verfügt über Lizenzen von einer Vielzahl international erfolgreicher Musikbands, darunter Judas Priest. Die Briten gelten als eine der größten und einflussreichsten Bands des Heavy Metals. Mit zahlreichen Alben und Hits wie „Breaking The Law“, „Living After Midnight“ oder „Painkiller“ drücken sie seit mehr als 50 Jahren der Metal Musikszene ihren unverkennbaren Stempel auf und erreichten mit ihrem legendären Album „Firepower“ 2018 einen absoluten Höhepunkt ihrer Metal-Karriere.

Über die Gold-Medaille und gleichzeitige Auszeichnung als Category Winner für den milden Terence Hill Whisky freut sich auch Mario Rudolf.

„Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, wenn diese außerordentliche Kooperation mit unserem Freund und Mentor David F. Hynes von der Great Northern Distillery so von Erfolg gekrönt ist“,

stellt der Master Blender zufrieden fest. Denn für die milden und rauchigen Terence Hill The Hero Whiskys sowie den milden Bud Spender The Legend Whisky werden Single Malt Whiskys aus den eigenen Beständen von St. Kilian Distillers mit dreifach destilliertem Whiskey von der Great Northern Distillery aus dem irischen Dundalk vermählt.

PRÄMIERTE ABFÜLLUNGEN VERFÜGBAR

Bis auf die Gewinner Judas Priest – Angel of Retribution, Kiliani Edition – Gosbert und Single Cask Sherry PX Handfilled Peated (Cask 1527) sind alle in London prämierten Whiskys von St. Kilian Distillers im Online-Shop, vor Ort in der Destillerie in Rüdenau sowie im Fachhandel erhältlich.

ÜBER ST . KILIAN DISTILLERS GMBH

Die größte Whisky-Destillerie Deutschlands aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whisky der Spitzenklasse, der regelmäßig bei den renommiertesten Whiskywettbewerben rund um den Globus mit zahlreichen Goldmedaillen prämiert wird. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die erst 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und somit noch junge Brennerei mit ihren Whiskys inzwischen bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.