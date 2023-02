Video: Interview mit Stuart MacPherson (ehem. Macallan) – Leiter der Cooperage der chinesischen Nine Rivers Distillery

Anfang des Jahres berichteten wir als erstes Magazin weltweit über die Verpflichtung von Stuart MacPherson als neuer Master of Wood beim chinesischen Nine Rivers Distillery Projekt, das mittlerweile in die Bauphase eingetreten ist. Nun gibt es ein ausführliches Videointerview mit Stuart, das von Phill Stout geführt wurde und in dem es um das Projekt der Red Rock Mountain Cooperage geht, in der jährlich bis zu 100.000 Fässer für die Nine Rivers Distillery produziert und aufbereitet werden sollen. Stuart MacxPherson soll dort die erste Generation chinesischer Küfer ausbilden und führen.

Das Interview, das wir hier mit freundlicher Genehmigung der Nine Rivers Distillery einbinden, können Sie untenstehend und auf Youtube sehen. Beim Erscheinen des nächsten Teils werden wir Sie natürlich wieder informieren.