Nine Rivers Distillery startet Produktion

Nach sieben Jahren Planungs- und Bauzeit (die Entstehung der Brennerei begleiteten wir intensiv und ausführlich) konnte die Nine Rivers Distillery in Longyan, Provinz Fujian, China jetzt erstmals ihre Brennblasen für die Produktion befeuern, und auch schon ihre ersten Fässer befüllen.

Die Nine Rivers Distillery produzierte ihre erste Maische am 25. Juni, die erste wash distillation fand am 30. Juni statt, die zweite dann am 1. Juli. Die erste spirit distillation war am 30. Juni, die zweite folgte am 2. Juli. Die ersten Whisky-Fässer wurden dann am 10. Juli befüllt. Hierfür wählte die Brennerei kleinere 58-Liter-Fässer, um so zu testen, ob in diesen der Spirit schneller reift als in größeren.

Mit drei Kupferbrennblasen arbeitet die Nine Rivers Distillery: zwei Spirit Stills und einer 15.000-Liter-Wash Still. Das still house umfasst über 1.500 Quadratmeter, von denen 1.000 Quadratmeter derzeit ungenutzt sind. Die anfängliche Kapazität für eine Jahresproduktion beträgt 1,3 Millionen Liter reinen Alkohols (LPA). Für die nähere Zukunft sind allerdings umfassende Erweiterungen geplant.

So soll beispielsweise die Anzahl der stills auf zehn erweitert werden. Momentan verfügt die Brennerei über einen 30-Tonnen-Maischebottich, der sieben Tonnen Malz pro Sud verarbeitet. Mit der bevorstehenden Erweiterung plant Nine Rivers die Anschaffung eines weiteren Maischbottichs gleicher Größe. Zudem plant die Brennerei den Bau einer Böttcherei vor Ort, diese soll dann eine Kapazität von 100.000 Fässern pro Jahr haben. Bis zu 50.000 sind für die Brennerei bestimmt, der Rest wird für andere Brennereien in China hergestellt. Durch ihre modulare Bauweise kann die Kapazität der Jahresproduktion auf 3,5 Millionen LPA erhöht werden, durch die Nutzung weiterer Fläche ist sogar eine Erhöhung auf 7,5 Millionen LPA möglich.

Die Brennerei plant außerdem die Produktion von Wodka, Gin und Rum. Für Whisky-Enthusiasten in China hat Nine Rivers bereits eine sechsteilige Serie namens „The Founders’ Casks“ herausgebracht. Zudem ist der Erwerb von Fässern über den Web-Shop möglich.