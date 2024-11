Video: Aktuelle Tour durch die Nine Rivers Distillery in China

Den Gang der Dinge bei der Nine Rivers Distillery in China, die von einem internationalen Konsortium aus Investoren und Whiskybegeisterten gebaut und danach betrieben wird, verfolgen wir seit dem Spatenstich im Jahr 2022 mit Berichten. Der Fortschritt der Brennerei, die einmal die größte in China werden soll, ist deutlich – und das belegt auch ein 15 Minuten langes Video, das einen Rundgang durch das Gelände und die Gebäude zeigt. Im Kommentar dazu gibt es viele Infos über den Baufortschritt, man sieht zum Beispiel die großen Malting Floors und die Hallen, die für die Fasslagerung gedacht sind.

Das Video finden Sie untenstehend oder auf dem Kanal der Brennerei auf Youtube.