Serge verkostet: Glen Albyn plus halbwegs passender Begleitung

Harte Zeiten für Whiskyfun. Denn, so schreibt Serge Valentin, lange vorbei seien die Zeiten, in den er im Rahmen seiner täglichen Verkostungen gleich vier Millburns, fünf Coleburns oder sogar drei Convalmore oder sogar zwei Glen Albyn aufbieten konnte (Mehr zu dieser 1983 geschlossenen und 1988 abgerissen finden Sie übrigens unter www.glenalbynwhiskydistillery.com). So fällt es ihm heute nicht zu leicht, zum in den 1970ern abgefüllten Glen Albyn 10 yo, der für das heutige Tasting bereitsteht, einen passenden Partner zu finden. Seine Wahl fiel dann auf einen 24 Jahre alten Ord, der 1987 von Cadenhead abgefüllt wurde. Denn beide Brennereien verwendeten zum Zeitpunkt der Destillation Saladin-Boxen statt der traditionellen Bodenmälzerei.

Hier die Details der beiden Abfüllungen und ihre Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Glen Albyn 10 yo (43%, OB, ‘Pure Highland Malt’, UK, bottled by John E. McPherson of Leith, clear glass, 75cl, +/-1970) 88 Ord 24 yo 1962/1987 (46%, Cadenhead, Aberdeen, black dumpy, 75cl) 89