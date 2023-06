Gewinnen Sie jetzt 3x den luxuriösen neuen InchDairnie RyeLaw und die Inchdairnie Daunenjacke dazu!

Auch unser neuestes Gewinnspiel haben wir gemeinsam mit unserem Partner Kammer-Kirsch für Sie gestaltet – und diesmal geht es um eine der interessantesten Neuerscheinungen aus Schottland des laufenden Jahres: Gewinnen Sie mit Whiskyexperts und Kammer-Kirsch 3x je eine Flasche des einzigartigen InchDairnie RyeLaw und dazu die nicht im Verkauf erhältliche InchDairnie Daunenjacke.

Die Inchdairnie Distillery

Die InchDairnie Distillery ist eine Brennerei in Fife, einer nördlich von Edinburgh gelegenen Halbinsel. Ihre abenteuerlustigen, kompetenten und fortschrittlichen Whiskyhersteller bringen die Malztradition in die moderne Welt. Vom Korn bis zur Flasche verfolgen sie einen innovativen Ansatz in Bezug auf den Geschmack und entwickeln ihre Whiskys mit einem klaren Ziel: den Gaumen der Verbraucher zu begeistern.

Eine Führung durch die sonst nicht öffentlich zugängliche Destillerie können Sie hier in unserem exklusiven Video mitmachen.

Der Inchdairnie RyeLaw

Mit dem RyeLaw hat die hochmoderne InchDairnie Distillery vor kurzem ihren mit Spannung erwarteten ersten Whisky auf den Markt gebracht. Für den RyeLaw hat man hochentwickelte Technologie genutzt, um aus in Schottland angebautem Roggen und Gerste den maximalen Geschmack zu extrahieren. Das überzeugende Ergebnis dieser Bemühungen wurde in elegant gestalteten Flaschen abgefüllt, die die hohe Qualität des schottischen Rye-Whiskys wiederspiegeln.

Das Ergebnis jahrelanger sorgfältiger Planung durch Brennereigründer Ian Palmer begeistert anspruchsvolle Genießer auf der ganzen Welt. Ein wohldurchdachter Ansatz bei der Verwendung innovativer Materialien, Methoden und Reifungspraktiken hat zu einem würzigen Roggengeschmack geführt, der mit keinem anderen schottischen Whisky vergleichbar ist.

Die Eckpunkte seiner Besonderheit in Stichworten:

53 % gemälzter Roggen und 47 % gemälzte Gerste, extra fein gemahlen für maximale Geschmacksextraktion

Getreide, das mit einem Meura-Maischefilter gemasht wird, einem von nur zwei in Schottland

Fermentiert mit einer roggenspezifischen Hefe, was zu geringeren Erträgen, aber höherem Geschmack führt

Doppelt in Pot Stills destilliert – keine kontinuierliche Destillation – die erste mit seltenen Doppelkondensatoren und die zweite mit einer maßgeschneiderten Lomond Hill Brennblase, die von Ian Palmer zusammen mit dem Hersteller Frilli entworfen wurde (es ist der einzige präzisionsdestillierte Roggen-Scotch-Whisky, der auf diese Weise hergestellt wird).

Gereift in ausgekohlten neuen Eichenfässern, hergestellt aus Holz aus den Wäldern der Ozark Mountains, USA

RyeLaw entspricht den Regeln für einen amerikanischen Rye Whisky, allerdings gibt es in Schottland derzeit keine gesetzliche Definition für Roggenwhisky, so dass dieser Begriff rechtlich gesehen nicht auf der Flasche im Dekanterstil verwendet werden darf.

„Wir haben uns seit über einem Jahrzehnt auf diesen Tag vorbereitet, und erst jetzt, da wir das Gefühl haben, dass die Qualität von RyeLaw unseren hohen Ansprüchen genügt, füllen wir ihn in Flaschen ab. Und was für ein Whisky das ist… Obwohl wir in der Tradition des schottischen Whiskys verwurzelt sind, haben wir erforscht, was möglich ist, wenn Landwirtschaft und Industrie und innovative Technologien mit Methodik zusammentreffen, um einen hervorragenden Roggenwhisky zu schaffen, der die Gaumen begeistern wird.“ Ian Palmer, Geschäftsführer der InchDairnie Distillery

Präsentiert wir der RyeLaw in einer eleganten, hohen Flasche mit einem Welleneffekt auf einer Seite, der die „3M“-Philosophie des Unternehmens – Innovation bei Materialien, Methoden, Maturation– widerspiegelt. Der Flaschenhals ist vom Spezialfilter der Hammermühle inspiriert.

Da die Destillation dieser ersten RyeLaw-Veröffentlichung das ganze Jahr über in nur einer Woche stattfindet, wurden nur 200 Fässer des „Jahrgangs des ersten Jahres“ abgefüllt und weltweit verfügbar gemacht. Nachfolgende Jahrgänge reifen bereits in anderen Fasstypen als die des ersten Jahrgangs.

RyeLaw ist frei von Farbstoffen und wird nicht kältegefiltert.

Offizielle Verkostungsnotizen:

Farbe: Golden

Aroma: Ausgeprägte Roggenwürze, die sich mit mildem Eichenaroma vermischt und über einer weichen Vanilleschicht ausbreitet

Geschmack: Kaskadenförmige Pfefferanklänge aus dem Roggen, die von einer öligen Viskosität und süßen Biskuit-, Getreide- und Trockenfruchtnoten umhüllt sind.

Und zum RyeLaw geben wir Ihnen noch die praktische und hochwertige Inchdairnie-Jacke dazu, die nicht im öffentlichen Verkauf erhältlich ist!

Die InchDairnie Daunenjacke

Robust, dick gefüttert und sowohl modisch wie auch praktisch: Die InchDairnie Daunenjacke gibt es weder in einem Distilleryshop noch sonstwo im Handel zu kaufen. Sie können eine davon gemeinsam mit Ihrer RyeLaw-Flasche gewinnen!

