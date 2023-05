Exklusives Online-Tasting der dänischen Thy Distillery am 26. Mai als Stream auf Facebook

Dass man auch in Dänemark hervorragenden Whisky produzieren kann, beweist nicht zuletzt die THY Distillery in der gleichnamigen Region im Nordwesten des Landes (einen Bericht über unseren Besuch finden Sie hier, das dazugehörige Video bei uns auf Youtube).

Mehr über den Whisky von dort als aus Bild und Schrift erfährt man natürlich beim Verkosten. Aus diesem Grund veranstaltet die Destillerie auch ein großes Onlinetasting mit sieben Samples als Livestream über Facebook am Freitag, den 26. Mai um 20:30.

Übrigens: Alle sieben Samples sind eine echte Premiere und konnten noch nie verkostet werden!

Mehr dazu und zu den Bezugsmöglichkeiten des Samplesets nachfolgend in der Pressemitteilung:

Exklusives Online-Tasting der dänischen Thy Distillery

Die innovative Single Estate Distillery Thy gibt einen Einblick in ihr Warehouse und präsentiert handabgefüllte Fassproben sowie einige ihrer jüngsten Batches. Alle sieben Whiskys in diesem Tasting wurden bisher nicht abgefüllt und können hier zum ersten Mal probiert werden.

Informationen zum Tasting

Andreas und Jakob leiten das Tasting

Das Online-Tasting findet am 26. Mai um 20:30 Uhr statt und wird über die Facebook Seite der Thy Destillerie gestreamt. Die beiden Gründer Andreas & Jakob präsentieren in Englisch. Das gesamte Tasting wird aufgezeichnet und kann selbstverständlich auch zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden. Ein Tasting Kit mit den sieben Samples a 3cl sowie einem Thy Verkostungsglas kann über den deutschen Online-Shop www.whiskyfass.de bestellt werden:

https://whiskyfass.de/thy-whisky-distillery-exclusive-tasting-set–glas—danish-single-malt-whisky-0,21-liter

Das Tasting Set

Über die Thy Distillery

Die dänische Region Thy, im Nordwesten des Landes gelegen, ist bekannt für ihre raue See und ursprüngliche Natur. Hier liegt, inmitten weitläufiger Felder, das Landgut Gyrup. Bereits in achter Generation wird dort Getreide angebaut, und Getreide steht auch am Beginn der THY Distillery. Als Jakob und Marie Stjernholm, Andreas Poulsen und Ellen Nicolajsen die Destillerie vor zwölf Jahren gründeten, waren sie von der Idee fasziniert, einen Whisky zu brennen, der den besonderen Charakter der Region Thy widerspiegelt. Einen Whisky, in dem man das lokale Terroir, den Boden und das Getreide, mit jedem Schluck spüren kann.

Das Lagerhaus der THY Distillery

Ein Single Estate Whisky, der so schmeckt wie seine Heimat

Bis heute stammt das Getreide für THY Whisky, darunter Gerste, Roggen und Dinkel, zu 100% aus eigenem Anbau. Im Gegensatz zu den großen Brennereien setzt die Familie dabei nicht auf spezielle Züchtungen, sondern baut alte und vergessene Sorten an.

„Diese alten Gerstensorten bringen oft deutlich weniger Ertrag als die Hochleistungs- sorten der Saatgutindustrie. Aber sie entschädigen uns mit viel mehr Geschmack und Qualität“, erklärt Andreas Poulsen.

Nach der Ernte wird das Getreide vor Ort in der eigenen Trommelmälzerei gemälzt, die Andreas und Jakob selbst entworfen und gebaut haben. Auch das eine absolute Rarität in der modernen Whiskyindustrie. Auf diese Weise behält die THY Distillery die volle Kontrolle über ihre Rohstoffe und kann eigene Ideen umsetzen, indem sie zum Beispiel die Darre mit Buchenholz befeuert und so ein völlig neues und einzigartig-dänisches Raucharoma in ihren Whisky bringt.

Website: https://thy-whisky.dk/en

Facebook: https://www.facebook.com/thywhisky