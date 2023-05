Big Peat bringt mit „The Smokehouse Edition“ Sonderabfüllung zum Fèis Ìle 2023 – mit Rotwein-Finish

Zum Fèis Ìle 2023 gibt es von vielen Destillerien und Abfüllern Sondereditionen – eine der meisterwarteten ist dabei die von Big Peat, des Islay Blended Malts von Douglas Laing.

Heute wurde die Fèis Ìle 2023-Edition von Big Peat vorgestellt: Sie nennt sich Big Peat The Smokehouse Edition und wird auch bei uns im Fachhandel um ca. 70 Euro erhältlich sein. Hier alle Infos dazu:

Bremen, 10.05.2023. Das renommierte Familienunternehmen Douglas Laing & Co. aus Glasgow und das Bremer Spirituosen Contor verkünden heute die Veröffentlichung der ersten im Rotweinfass gefinishten Big Peat Abfüllung anlässlich des diesjährigen Fèis Ìle Festivals.

Die limitierte Big Peat The Smokehouse Edition wurde mit 48% Vol. abgefüllt und reifte überwiegend in kräftigen Rotweinfässern, wodurch sich Fans des kultigen Islay Malts auf Noten von dunklen Früchten, getrockneten Kirschen, geräuchertem Fleisch und Johannisbeerjus freuen dürfen. Ein passender Dram zum nächsten BBQ.

Die Ausstattung der limitierten Edition geht in diesem Jahr komplett neue Wege. Rauchschwaden zieren eine weiß-goldene Tube und heben sich auf edle Weise vom bisherigen Design ab. Zusätzlich unterstreicht eine schwarze Flasche, zusammen mit einem roten Big Peat Wachssiegel, den wertigen Charakter.

Zur Unterstützung der Markteinführung hat sich das Team hinter dem kultigen Islay Malt erneut mit dem treffend benannten Pizzarestaurant „Peatzeria“ in Bowmore/Islay, zusammengetan. Hier wird es drei Verkostungen geben, bei denen Big Peat die Hauptrolle spielen wird.

Emma Reid, Brand Manager von Big Peat, kommentierte die Sonderabfüllung wie folgt:

„Big Peat-Fans haben die Möglichkeit, mit der Smokehouse Edition etwas komplett Neues zu erleben. Das ist Big Peat, wie man ihn noch nie gesehen hat. Der Whisky reifte überwiegend in Rotweinfässern, was seinem ohnehin schon kräftigen und rauchigen Charakter noch mehr Komplexität verleiht, ideal um ihn zu einem deftigen Steak zu genießen. Fèis Ìle ist der perfekte Zeitpunkt, um die Smokehouse Edition zu probieren. Die Fèis-Besucher wissen alles zu schätzen, was Islay ausmacht, ob bei Regen oder Sonnenschein.“