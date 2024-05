TTB-Neuheit: The Nikka Nine Decades

In diesem Jahr kann der japanische Whisky-Produzent Nikka seinen 90. Geburtstag feiern. Denn 1934 gründete Masataka Taketsuru, nachdem er in Schottland die Herstellung von Whisky erlernte, das Unternehmen Nikka. Und setzte damit auch das Fundament dessen, was wir heute als japanischen Whisky kennen.

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank finden sich die Etiketten der Abfüllung The Nikka Nine Decades, die anscheinend anlässlich dieses Jubiläums erscheinen wird. Mehr Information als der Alkoholgehalt von 48 % Vol. ist dem Label nicht zu entnehmen. Und auch das 88 Bamboo Editorial Team kann nicht mit weiteren Details aufwarten, dafür allerdings mit einer kurzen Timeline von Nikka.

Hier das Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.