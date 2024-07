Neu bei Kirsch Import: Vorankündigung Nikka Nine Decades – Whisky aus neun Jahrzehnten + Scapegrace Whiskys aus Neuseeland

Dienstag ist wie immer der Tag, an denen wir über die Neuerscheinungen im Portfolio von Kirsch Import berichten können. Diesmal beginnen wir mit einer Vorankündigung für den deutschen Markt für den September – da erscheint in unseren Landen ein ganz außergewöhnlichen Whisky, den Nikka zum 90-jährigen Firmenjubiläum auf den Markt bringen wird: Nikka Nine Decades (wir haben bereits hier darüber berichtet). Mehr über ihn und die Abfüllungen der Scapegrace Distillery aus Neuseeland, die jetzt in Deutschland erhältlich sind, nachfolgend:

Ab September: Whisky aus 90 Jahren Nikka: Jubiläumsabfüllung Nine Decades

Nikka lässt es zum 90. Geburtstag richtig krachen: Mit The Nikka Nine Decades veröffentlichen die japanischen Pioniere eine Sonderabfüllung mit Whisky aus neun Jahrzehnten. Der World Blended Whisky kombiniert Malt- und Grain-Bestandteile aus den 1940er bis 2020er Jahren. Destilliert wurden diese in sechs verschiedenen Nikka-Brennereien von Yoichi bis Ben Nevis in den schottischen Highlands.



Mehr als 50 Whisky-Komponenten, darunter der älteste Malt Whisky von Yoichi und Miyagikyo sowie neuer Grain Whisky von Moji und Satsumastukasa, wurden ausgewählt, um Nikkas Erbe und Zukunft zu repräsentieren. Mit ungefilterten 48% vol. wurde der Premium-Blend in handgefertigte Flaschen gefüllt, die im Edo-Bori-Verfahren, einer aus Tokio stammenden Glasschnitztechnik, hergestellt wurden.



Nur 964 der insgesamt 4.000 Stück sind ab September in Europa erhältlich – präsentiert in einer Display-Box, deren verspiegelte Innenseiten die Master Blender würdigen, die in den letzten 90 Jahren an den enthaltenen Whiskys arbeiteten. Wer mehr über diese einzelnen Bestandteile des Nikka Nine Decades wissen will, erfährt dazu alles in einer hochwertigen Broschüre.

The Nikka Nine Decades

Premium Blended Whisky

90th Anniversary Limited

Herkunft: Japan, Schottland

Fasstyp: Oak Casks

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Tasting Notes:



Nase: Eine üppige Süße von Apfelkuchen und Rosinen mit Röstnoten aus dem Fass führt zu einer sanften Rauchigkeit und dem nostalgischen Duft von antiken Möbeln. Komplexe und vielschichtige Aromen versetzen in das Warehouse, in dem der Whisky friedlich geschlummert hat.



Gaumen: Weiches Eichenholz mit großer Tiefe bildet die Basis und strukturiert den würzigen Zimt, die gerösteten Nüsse und die kräftige Zartbitterschokolade. Eine subtile Bitterkeit von Torf wird durch süße Aprikosenmarmelade und Ahornsirup ausgeglichen, während eine allgemeine Wärme den Eindruck erweckt, vor einem Kamin zu sitzen.



Nachklang: Sanfter Torf wird von einem vollen Körper mit süßen und sauren Noten umhüllt, die in einem sehr langen Nachklang eine angenehme Bitterkeit einbringen.

(Smoky) News of the New World: Scapegrace Single Malt aus Neuseeland

Exakt auf den Koordinaten 45.0194° S, 169.2153° E, am 45. Breitengrad, steht die Scapegrace Distillery. Der abgelegene Standort mit epischem Blick auf Mount Pisa und Lake Dunstan im Süden Neuseelands ist kein Zufall. Auf der Linie zwischen dem Äquator und dem Südpol profitiert das größte Brennereiprojekt des Landes hier von intensiven Sommern und eiskalten Wintern – Bedingungen, die für die besondere Reifung des Single Malts unerlässlich sind.



Lokale Gerste aus South Canterbury, frisches Gletscherwasser aus den Südalpen, Manuka-Holz zum Darren von Rauchmalz: Scapegrace lebt eine naturnahe „Grain-to-Glass“-Philosophie. Deren Ergebnis? Kräftige, unverfälschte New World Single Malt Whiskys mit einem Highland Malts ähnlichen Profil.

Zu den ersten Abfüllungen der Core Range zählt Scapegrace Anthem. Der Single Malt wird aus Gerstenmalz gebrannt, das über dem komplexen, nach Eukalyptus, Menthol und Waldboden duftenden Rauch des einheimischen Manuka-Baums trocknete. Er entfaltet Noten von gewürzten Walnüssen, Mostapfel und süßem Heu.



Etwas lieblicher fällt Scapegrace Vanguard aus, der von pochierten Birnen, Vanillepudding und Keksen aus Haferflocken und Kokosraspeln geprägt ist.



Mit Scapegrace Fortitude aus Manuka-Rauchmalz und Scapegrace Fortuna sind zudem zwei Beispiele für die auslaufenden Limited Editions vertreten.



Bei Fortitude wird fündig, wer würzig-fruchtige Malt-Whiskys bevorzugt, während Fortuna buttrige Kekse mit knackigen grünen Äpfeln und gerösteten Kastanien verbindet.

Scapegrace Anthem – Peated

New Zealand Single Malt Whisky

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Virgin French Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Scapegrace Vanguard

New Zealand Single Malt Whisky

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Virgin French Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Scapegrace Fortitude – Peated

New Zealand Single Malt Whisky

Limited Release V

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Virgin French Oak Casks

8.643 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Scapegrace Fortuna

New Zealand Single Malt Whisky

Limited Release VI

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Virgin French Oak Casks

10.057 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert