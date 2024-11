Wer gewinnt eine von drei Flaschen Nikka The Grain (Discovery Collection) aus Japan? Auflösung hier!

Das war wieder spannend: Mit unserem letzten Gewinnspiel widmeten wir uns einer gleich in doppeltem Sinn höchst interessanten Whiskygattung, die zu entdecken sich für Einsteiger wie Fortgeschrittene gleichermaßen lohnt: japanischem Whiskys, und präziser gesagt: dem japanischen Grain Whisky.

Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import verlosten wir diesmal dreimal eine Flasche des Nikka The Grain aus der Discovery Collection – eines höchst besonderen und streng limitierten Blended Grain Whisky aus Japan. Nicht nur vereint er sieben verschiedene Grain-Stile aus vier Nikka-Destillerien, sondern birgt in sich unter anderem auch Grains, die bereits im Jahr 1988 destilliert wurden. Und wer weiß, mit welcher Sorgfalt Blending bei Nikka betrieben wird, der weiß auch, was ihn mit einer Flasche Nikka The Grain aus der Discovery Collection erwartet: Komplexität und großartige Harmonie in einem.

Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen, wir freuen uns wie immer enorm darüber. Bevor wir aber die Namen der drei glücklichen Gewinner verraten, möchten wir noch einmal etwas über Nikka und den besonderen Preis dieser Runde erzählen:

Vielfalt aus Fernost: Nikka

Wer zur Wurzel japanischer Whiskys auf schottischem Niveau gehen will, muss auf die Insel Hokkaido reisen. Im nasskalten Norden Japans gründete der „Vater des japanischen Whiskys“, Masataka Taketsuru, im Jahr 1934 mit Yoichi seine erste eigene Brennerei. Bis heute entsteht dort sowie am jüngeren Standort Miyagikyo aus der Kombination von verschieden geformten Pot Stills, zwei Coffey Stills sowie teils getorften Malt- und Grain-Destillaten eine imposante Whisky-Vielfalt.

Japans Whisky-Pionier: Masataka Taketsuru

Die Geschichte einer der einflussreichsten Größen der japanischen Whisky-Branche begann im Jahr 1918. Ein junger Masataka Taketsuru, Spross eines Sake produzierenden Familienbetriebs, verließ als einer von wenigen seiner Landsmänner zu dieser Zeit Japan, um in Schottland die Geheimnisse der Whiskydestillation zu studieren.

Als er 1920 in seine Heimat zurückkehrte, brachte er in Japan einzigartiges Know-how mit – und legte mit Nikka den Grundstein für japanischen Whisky nach schottischen Standards.

Korn-Komplexität: Nikka The Grain

Mit Nikka The Grain gibt das Pionier-Unternehmen Einblicke in seine umfassende Grain-Expertise. Die Individualität und Raffinesse der limitierten Abfüllung beruhen auf einer breiten Palette an Grain Whiskys, von denen einige bereits 1988 gebrannt wurden.

Der Blended Grain Whisky vermählt insgesamt sieben verschiedene Grain-Stile aus vier verschiedenen Brennereien. Dazu gehören Coffey Grains (Mais und gemälzte Gerste) und Coffey Malts (gemälzte Gerste) der geschlossenen Nishinomiya-Brennerei sowie aus der Destillerie Miyagikyo. Abgerundet wird die Abfüllung mit in Pot Stills gebranntem Barley Grain (gemälzte und ungemälzte Gerste), Corn und Rye aus den Brennereien Moji und Satsumatsukasa, die seit 2017 bzw. 2018 neben Shochu auch Grain Whisky produzieren.

Das Resultat erreicht bei cremiger Textur eine neue Ebene der Komplexität und aromatischen Ausgewogenheit.

Jetzt sichern: Wir verlosen 3 x eine Flasche der limitierten Sonderabfüllung Nikka The Grain!

Nikka The Grain, Blended Grain Whisky, Discovery Collection (48% vol., 0,7 Liter): vereint sieben verschiedene Grain Whiskys, die bis ins Jahr 1988 zurückreichen; cremig und komplex; auf 4.800 Flaschen limitiert

Tasting Notes:

Nase: Süße Vanillenoten mit reifer Birne und subtiler Banane dominieren die erste Nase. Nussige Aromen entwickeln sich in der Folge langsam vor dem Hintergrund von Gebäcknoten mit Vanillecreme und Karamell.

Gaumen: Vollmundig und weich. Die Eiche verleiht den üppigen, cremigen Maisaromen komplexe Gewürze und Struktur, die den Gaumen umhüllen und die süße Vanille perfekt integrieren.

Nachklang: Lang und körperreich. Würzige Eiche, Haselnuss und frische balsamische Noten balancieren den opulenten Körper aus.

Und je eine von drei Flaschen der limitierten Nikka The Grain Discovery Collection gewonnen haben:

Malte Kern aus 59755 Arnsberg

René Wischinski aus 47506 Neukirchen-Vluyn

Johannes Meissler aus 91522 Ansbach

Ganz herzlichen Glückwunsch den Gewinnern – wir freuen uns mit Ihnen. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet und sollten in absehbarer Zeit bei Ihnen eintreffen. Viel Freude damit.

Und die Serie der Gewinnspiele setzt sich natürlich fort – Sie haben es erraten: gleich heute. Freuen Sie sich auf neue Spannung, neue Infos und neue Preise. Welche genau, das verraten wir nahezu sofort!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team