Mit unserem neuesten Gewinnspiel widmen wir uns einer gleich in doppeltem Sinn höchst interessanten Whiskygattung, die zu entdecken sich für Einsteiger wie Fortgeschrittene gleichermaßen lohnt: japanischem Whiskys, und präziser gesagt: dem japanischen Grain Whisky.

Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import verlosen wir dreimal eine Flasche des Nikka The Grain aus der Discovery Collection – eines höchst besonderen und streng limitierten Blended Grain Whisky aus Japan. Nicht nur vereint er sieben verschiedene Grain-Stile aus vier Nikka-Destillerien, sondern birgt in sich unter anderem auch Grains, die bereits im Jahr 1988 destilliert wurden. Und wer weiß, mit welcher Sorgfalt Blending bei Nikka betrieben wird, der weiß auch, was ihn mit einer Flasche Nikka The Grain aus der Discovery Collection erwartet: Komplexität und großartige Harmonie in einem.

Was Sie tun müssen, um eine der drei Flaschen zu gewinnen? Nun, unsere Gewinnfrage richtig beantworten (was nach der Lektüre des Artikels nicht schwer fallen sollte) und die Lösung an uns einsenden. Dann braucht es etwas Geduld und Glück – und der Nikka The Grain aus der Discovery Collection könnte Ihnen gehören.

Zögern Sie nicht – dies ist die letzte Woche des Gewinnspiels!

Hier zunächst einmal die Infos zu Nikka und der Abfüllung, die Sie gewinnen können:

Vielfalt aus Fernost: Nikka

Wer zur Wurzel japanischer Whiskys auf schottischem Niveau gehen will, muss auf die Insel Hokkaido reisen. Im nasskalten Norden Japans gründete der „Vater des japanischen Whiskys“, Masataka Taketsuru, im Jahr 1934 mit Yoichi seine erste eigene Brennerei. Bis heute entsteht dort sowie am jüngeren Standort Miyagikyo aus der Kombination von verschieden geformten Pot Stills, zwei Coffey Stills sowie teils getorften Malt- und Grain-Destillaten eine imposante Whisky-Vielfalt.

Japans Whisky-Pionier: Masataka Taketsuru

Die Geschichte einer der einflussreichsten Größen der japanischen Whisky-Branche begann im Jahr 1918. Ein junger Masataka Taketsuru, Spross eines Sake produzierenden Familienbetriebs, verließ als einer von wenigen seiner Landsmänner zu dieser Zeit Japan, um in Schottland die Geheimnisse der Whiskydestillation zu studieren.

Als er 1920 in seine Heimat zurückkehrte, brachte er in Japan einzigartiges Know-how mit – und legte mit Nikka den Grundstein für japanischen Whisky nach schottischen Standards.

Korn-Komplexität: Nikka The Grain

Mit Nikka The Grain gibt das Pionier-Unternehmen Einblicke in seine umfassende Grain-Expertise. Die Individualität und Raffinesse der limitierten Abfüllung beruhen auf einer breiten Palette an Grain Whiskys, von denen einige bereits 1988 gebrannt wurden.

Der Blended Grain Whisky vermählt insgesamt sieben verschiedene Grain-Stile aus vier verschiedenen Brennereien. Dazu gehören Coffey Grains (Mais und gemälzte Gerste) und Coffey Malts (gemälzte Gerste) der geschlossenen Nishinomiya-Brennerei sowie aus der Destillerie Miyagikyo. Abgerundet wird die Abfüllung mit in Pot Stills gebranntem Barley Grain (gemälzte und ungemälzte Gerste), Corn und Rye aus den Brennereien Moji und Satsumatsukasa, die seit 2017 bzw. 2018 neben Shochu auch Grain Whisky produzieren.

Das Resultat erreicht bei cremiger Textur eine neue Ebene der Komplexität und aromatischen Ausgewogenheit.

Jetzt sichern: Wir verlosen 3 x eine Flasche der limitierten Sonderabfüllung Nikka The Grain!

Nikka The Grain, Blended Grain Whisky, Discovery Collection (48% vol., 0,7 Liter): vereint sieben verschiedene Grain Whiskys, die bis ins Jahr 1988 zurückreichen; cremig und komplex; auf 4.800 Flaschen limitiert

Tasting Notes:

Nase: Süße Vanillenoten mit reifer Birne und subtiler Banane dominieren die erste Nase. Nussige Aromen entwickeln sich in der Folge langsam vor dem Hintergrund von Gebäcknoten mit Vanillecreme und Karamell.

Gaumen: Vollmundig und weich. Die Eiche verleiht den üppigen, cremigen Maisaromen komplexe Gewürze und Struktur, die den Gaumen umhüllen und die süße Vanille perfekt integrieren.

Nachklang: Lang und körperreich. Würzige Eiche, Haselnuss und frische balsamische Noten balancieren den opulenten Körper aus.

