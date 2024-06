Demnächst: The Nikka Nine Decades

Japans zweitgrößtes Whiskyunternehmen Nikka feiert dieses Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Und selbstverständlich wird zu dieser besonderen Feier mit The Nikka Nine Decades auch eine besondere Abfüllung erscheinen (sie kündigte sich bereits an).

Dieser Blended Whisky enthält Whiskys, die den vergangenen neun Jahrzehnten in Nikkas sechs Destillerien (einschließlich Ben Nevis) hergestellt wurden. Hierzu gehört auch ein in den 1940er destillierter Single Malt. Der Blend enthält mehr als 50 Whisky-Batches, darunter die ältesten Whiskys von Yoichi und Miyagikyo, neue Grain-Whiskys von Moji und Satsumastukas sowie älteren Grain-Whisky von Nishinomiya, wie Jonah Flicker auf Robb Report auflistet.

The Nikka Nine Decades wird am 2. Juli, Nikkas „Gründungstag“, auf dem japanischen Markt erscheinen. Insgesamt werden 4.000 Flaschen dieser limitierten Abfüllung erscheinen, außerhalb Japans werden sich die Märkte wohl noch bis Oktober gedulden müssen. Denn dann werden 400 Exemplare in den USA erhältlich sein. Die UVP liegt hier bei 3.000 USD, was etwa 2.750 € entsprechen würde.