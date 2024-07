Scotch Whisky Association (SWA) veröffentlicht neueste Karte schottischer Brennereien – mit Download

Es ist wieder soweit: Die SWA, die Interessensvertretung der schottischen Whiskydestillerien, hat die aktualisierte Ausgabe ihrer Karte aller Brennereien in Schottland in der aktualisierten Ausgabe von 2024 veröffentlicht. Insgesamt 151 Brennereien (143 Malt Whisky, 8 Grain Distilleries) sind darin eingetragen, wie zu erwarten mehr als im Vorjahr. Die Karte, die wir unten in verkleinerter Form als JPG zeigen, können Sie hier als PDF im großer Auflösung herunterladen. Auch eine alphabetische Liste der Destillerien als PDF ist verfügbar.

Auf der Webseite der SWA findet sich auch eine interaktive Karte aller Brennereien, ein Klich auf den Marker jeder Brennerei öffnet ein kleines Fenster mit einem Link auf die jeweilige Homepage – sehr praktisch!