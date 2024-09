Schottische Whiskyexporte fallen um 18% im ersten Halbjahr – nach Deutschland um 30%

Die schottische Whiskyindustrie kämpft mit drastisch fallenden Exportzahlen: Im ersten Halbjahr 2024 haben sich die Exporte von Whisky im Wert um 463,2 Millionen Pfund auf 2,1 Milliarden Pfund verringert – das ist ein Rückgang um 18%. Auch bei dem mengenmäßigen Export gab es einen Rückgang um mehr als 10% – statt 40 Flaschen pro Sekunde werden jetzt “nur” mehr 36 Flaschen pro Sekunde exportiert.

Die Zahlen für Deutschland sind hier laut der Scotch Whisky Association (SWA) besonders stark gefallen – man hat hier einen Rückgang um mehr als 30% verzeichnen müssen.

Laut dem CEO der SWA, Mark Kent, war das erste Halbjahr global herausfordernd – auch wegen des Zustands der globalen Wirtschaft, der volatilen politischen Situation und der Inflation, die die Konsumenten in vielen Regionen trifft.

Auch in den USA, dem wichtigsten Exportland für die Schotten, ging es weiter bergab, nachdem schon 2023 ein Minus im Vergleich zu 2022 zu verzeichnen war. Dort wirken sich vor allem die Importzölle von 25% auf das Konsumverhalten aus.

Lichtblick – und zwar als einziger Markt – ist dabei Indien. Hier stiegt der Wert der Exporte im ertsen Halbjahr 2024 um 12%.

Nun wendet sich Kent an die britische Regierung und schlägt vor, dass die Alkoholsteuer verringert werden sollte, um die Exporte wieder anzukurbeln:

These figures are a reminder that the success of Scotch whisky cannot be taken for granted and government support is needed to help the industry through short-term fluctuations.

We are a resilient industry, exporting to over 180 markets, and are experienced in navigating such periods of turbulence, and we are confident of the long-term growth opportunities for Scotch whisky, but it is clear that the first half of 2024 has been challenging, as for other premium global exports.