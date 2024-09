Ein kurzer Überblick über den Status neuer und geplanter Destillerien in Schottland

Die kommerzielle Landschaft für Whisky hat sich in den letzten Monaten verändert, sowohl in den Märkten als auch bei den Produzenten – so sieht man bei einigen Brennereien eine Reduktion der Produktion (zum Beispiel Glenmorangie), manche verlängerten ihre Silent Season und andere zogen Umbau oder Servicearbeiten vor und produzieren daher aktuell weniger. Dieses Zurücknehmen des Outputs ist angesichts der vollen Verkaufskanäle und der gesunkenen Kauflust eine durchaus vernünftige Idee, denn die Lager sind ebenfalls gut gefüllt. Auf das jetzige Angebot an gereiftem Whisky hat das natürlich keinen Einfluss – aber die Whiskyindustrie ist durch ihr Produkt ja gezwungen, auch in die Zukunft zu denken.

Wie sieht es angesichts dieses Umfelds bei den neuen Destillerien aus, die 2025 oder 2026 in Produktion gehen sollen?

Kurz gesagt: In Schottland scheint man die mittel- bis langfristige Situation rund um Whisky relativ entspannt zu sehen (es ist ja auch keine Situation, die die Whiskyindustrie noch nie erlebt hat): Bis auf ein sich noch im Ideenstatus befindlich gewesene Vorhaben ist hier seitens der Betreiber nach eigenem Bekunden kein Grund gegeben, die Umsetzung zu bremsen oder einzustellen.

Hier alle Infos, die von den Brennereien und Betreiber selbst zur Verfügung gestellt wurden. Zunächst der Pläne, die wohl nicht umgesetzt werden:

Beinn An Turic (sie machen den Kintyre Gin) werden keinen eigenen Whisky produzieren

Hier aber gehen die Dinge wie geplant weiter:

Ardgowan – liegt im Plan

– liegt im Plan Deerness auf den Orkneys – keine Veränderung

auf den Orkneys – keine Veränderung North Uist – Produktion im Anlaufen

– Produktion im Anlaufen Benbecula – Produktion ist angelaufen

– Produktion ist angelaufen Lerwick Distillery – Produktionsbeginn 01/2025, für Besucher ab Frühjahr 2025 zugänglich

– Produktionsbeginn 01/2025, für Besucher ab Frühjahr 2025 zugänglich Witchburn Distillery – Prodkutionsbeginn I Quartal 2025

– Prodkutionsbeginn I Quartal 2025 Clutha Distillery von Hunter Laing – die Standortsuche in Glasgow ist in die 5. Runde gegangen

von Hunter Laing – die Standortsuche in Glasgow ist in die 5. Runde gegangen Dunnet Bay (Stannergill Whisky) – geplante Eröffnung im August 2025

(Stannergill Whisky) – geplante Eröffnung im August 2025 Jackson Distillers in den Borders – geplanter Produktionsbeginn 2026

in den Borders – geplanter Produktionsbeginn 2026 Dornoch II Distillery – geplante Eröffnung steht auf Sommer 2025

– geplante Eröffnung steht auf Sommer 2025 Dornoch I Distillery – diese wird nach der Eröffnung von Dornoch II weiter in Betrieb bleiben

– diese wird nach der Eröffnung von Dornoch II weiter in Betrieb bleiben Kythe Distillery (mit Angus MacRaild von Whiskyfun) – geplante Eröffnung 2025 mit direct fired stills

So wie es aussieht, werden Ihnen also auch in der überschaubaren Zukunft immer wieder über erstbefüllte Fässer, neue New Makes und neue Eröffnungen von Brennereien oder Besucherzentren berichten können.

Eine der neuesten Brennereien in Schottland ist die Dunnet Bay Distillery. Hier werden gerade die Washbacks angeliefert. Mehr Bilder finden Sie hier. Bild: Dunnet Bay Distillery