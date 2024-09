Die Highland-Brennerei Glenmorangie kündigt eine neue Abfüllung in der Serie “A Tale Of …” an – Glenmorangie “A Tale Of Ice Cream” ist das fünfte Bottling der Reihe, und diesmal widmet man sich, dem Namen entsprechend, den süßen und fruchtigen Noten einer Salon-Eiscreme.

Die von Dr. Bill Lumsden und Gillian Macdonald kreierte Abfüllung wird ab dem kommenden Montag, den 23. September, im deutschen Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für den mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllten Glenmorangie “A Tale Of Ice Cream” liegt bei 85 Euro.

Hier alle Infos zum neuen Glenmorangie – und natürlich die offiziellen Tasting Notes:

Wie eine Eisdiele: Glenmorangie präsentiert A Tale of Ice Cream

Die fünfte Edition der fantasievollen Single Malt Serie erinnert an ein süßes Dessert

München / Tain, 19. September 2024. „A Tale of Ice Cream” heißt die neueste Edition der prämierten Serie von Glenmorangie. Süß, genussvoll und wunderbar cremig ist die Abfüllung von den Köstlichkeiten einer Eisdiele inspiriert. Diese limitierte Edition ist die fünfte Ausgabe der preisgekrönten A Tale Of…Serie der Highland Destillerie. Sie stellt erneut die unendliche Fantasie der Glenmorangie Whiskymacher unter Beweis: Wie einen gemischten Eisbecher, kombinierten Dr. Bill Lumsden und Gillian Macdonald Whisky aus Bourbonfässern erstmals mit Single Malt aus Fässern mit besonders hohem Vanillingehalt. Gemeinsam bringen diese beiden Reifungen die süßesten und cremigsten Aromen von Glenmorangie zur Geltung – in einer Kombination aus zartschmelzenden Noten von Pfirsich Melba, Zitronensorbet und Vanille. Sie werden von Aromen von Kokosflocken und Toffeesauce gekrönt – ein köstlicher, verführerischer Genuss im Glas.

Seit mehr als 180 Jahren sind die Whisky-Schöpfer von Glenmorangie unendlich einfallsreich, köstliche Single Malts zu komponieren. Dr. Bill sagt: „In unserer Vorstellung träumten wir von einem Whisky, der an die besten Sorten einer edlen Eisdiele erinnert. Dazu verwendeten wir erstmals neue Eichenfässer, die speziell getoastet wurden, um mehr Vanillearomen zu erhalten. Ein Schluck Glenmorangie A Tale of Ice Crem mit Noten von Pfirsich Melba, Zitronensorbet und cremiger Vanille ist, als würde man den Löffel in ein Aromenkarussel tauchen!“

Die pastellfarbene Geschenkbox und das Etikett der neuen Edition erinnern mit seinen köstlichen Farben von Saucenschleiern, Texturen und Toppings an feinste Eisbecher luxuriöser Eisdielen.

Glenmorangie A Tale of Ice Cream ist für 85,00 € (UVP) ab 23. September im Fachhandel erhältlich, solange der Vorrat reicht (und nicht wie Eis in der Sonne weggeschmolzen ist).

Glenmorangie A Tale of Ice Cream (46,0 Vol.% Alk.) Verkostungsnotiz

Farbe: Bronzefarben

An der Nase: Ein Feuerwerk an Aromen von Manuka-Honig, Zitronentoffee, Rosinenbrot, kandierten Orangenschalen, Pfirsich, Karamellbonbons und etwas Gewürz. Mit etwas Wasser zeigt sich der Duft von Vanillesauce, Kokosnuss und einer leichten Marzipan-Note.

Am Gaumen: Die Textur ist zähfließend, üppig und cremig. Ein kräftiger Schub an süßen und würzigen Aromen folgt, der an Brioche, Marzipan, Honigwabe, Weichtoffee, Zitronen-Sorbet und Kokosraspeln denken lässt. Gewürze wie Zimt, Ingwer, Muskatnuss und Gewürznelke wärmen den Mund.

Der Nachhall: Ein langanhaltender Nachgeschmack mit Anklängen kandierter Äpfel, süßem Popcorn und einer Anis-Note.

Über die Herstellung von Glenmorangie A Tale of Ice Cream

Um die Aromen einer Eisdiele in einen Whisky zu verwandeln, haben die Whisky-Schöpfer von Glenmorangie einen, in Bourbon-Fässern gereiften Whisky, mit einem in High-Vanillin-Fässern gereiften Whisky kombiniert. Diese Fässer wurden speziell getoastet, um die Konzentration von Vanillin an der Eichenholzoberfläche zu konzentrieren. Diese aromatischen Verbindungen verleihen dem Whisky das feine Vanillearoma. Das Whisky- Kreationsteam von Glenmorangie experimentierte mit unterschiedlichen getoasteten Hölzern, bevor sie die Fässer auswählten, die den süßen, cremigen Stil von Glenmorangie am besten zur Geltung bringen und zu einem optimalen Geschmackserlebnis führen.