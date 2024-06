Nikka Whisky investiert 35 Millionen Euro in neue Lagerhäuser nördlich von Tokyo

Nikka Whisky Distilling Co. (ein Teil der Asahi Breweries Ltd.) hat verlautbart, dass man in der Tochigi-Produktionsstätte bei Tokyo noch in diesem Jahr neue Lagerhäuser im Wert von umgerechnet 35 Millionen Euro bauen will und damit die Lagerkapazität für die Marken Taketsuru, Yoichi und Miyagikyo um gut 10% gegenüber dem Stand von 2021 erhöhen möchte.

Die Miyagikyo Distillery von Nikka

Hintergrund dafür ist die gestiegene Nachfrage nach den Whiskys, vor allem außerhalb von Japan. Man hat zwischen 2015 und 2021 bereits ca. 70 Millionen in die Erhöhung der Produktion gesteckt (über den zweiten Ausbauschub 2ß19 berichteten wir hier), es ist daher nur folgerichtig, auch die Lagerkapazitäten zu steigern.

Nikka, in Deutschland im Vertrieb von Kirsch Import, ist zur Zeit in Europa expansiv unterwegs, nachdem man mehrere Jahre – auch aus Mangel an Whisky durch die enorme internationale Nachfrage – hierzulande kaum vertreten war. Im Zuge dieser Offensive gab es vor kurzem eine interessante Vewrkostung der zu Nikka gehörigen Marken in der “Schuhmann’s Bar” in München – unseren Bericht von dort können Sie hier nachlesen.