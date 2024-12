Genuss am Gaumen bringt Neues von Claxton’s im Weihnachtsrelease 2024 nach Österreich

Whisky Overload Alert! Soeben sind die neuen Abfüllungen aus dem Claxton’s Weihnachtsrelease 2024 über den Importeur Genuss am Gaumen in Götzis in Vorarlberg für Österreich eingetroffen – und die 14 Abfüllungen, die es diesmal gibt, könnten nicht unterschiedlicher sein stammen sie doch aus allen schottischen Whiskyregionen und sind (legt man die Altersangaben zugrunde) in den unterschiedlichsten Preisklassen angesiedelt.

Hier ist, wie es so schön überstrapaziert, aber in diesem Fall treffend heißt, wirklich für jeden etwas dabei, wie Sie der Info unten entnehmen können:

CLAXTON’S WHISKY …köstliche Whisky-Highlights für die Weihnachtszeit

CLAXTON’S DALSWINTON SERIES #2

Exklusiv | Rar | Einzigartig

Nach dem großen Erfolg der Claxton’s Dalswinton Series mit äußerst raren & wunderbar gereiften Tropfen im Jahr 2021 gibt es jetzt den lang ersehnten 2. Release mit erneut großartigen Tropfen aus dem Claxton’s Dalswinton Bond.

BOWMORE 1992 – 30 JAHRE

Oloroso Sherry Cask – Cask Strength 43,5%

kräftige BBQ Noten | süßer Torf | Küstenaromatik | tropische Frucht & abermals Torf | zuckrige Süße | sanfter Eichentouch & Rauch

BUNNAHABHAIN 1990 – 33 JAHRE

Oloroso Sherry Cask – Cask Strength 48,6%

süßer Tabak-Rauch | Marzipan & Apfelkuchen | fein süß mit tollem Sherry | Harmonie aus Eiche, Gewürze & sanfter Rauch | körperreich

CLYNELISH 1993 – 30 JAHRE

Bourbon Barrel – Cask Strength 44,4%

Scottish Tablet & Vanille Fudge | gewachste Früchte | elegant & fein kräutrig | milde Eiche | frisches Brot | zarte Würze im Nachhall

HIGHLAND PARK 1988 – 35 JAHRE

Oloroso Sherry Cask – 43,2%

intensive Frucht – Apfel, Birne, Pflaumen | süßer Tabakrauch & Hauch von Torf | malzig & intensiv | frische Melone & süße Sherrynoten | Heide

SPRINGBANK 1993 – 30 JAHRE

Bourbon Hogshead – Cask Strength 44,5%

vielschichtig & spannend | Staubzucker & sizilianische Cannoli | Dunnage Warehouse | Sahne-Creme | eleganter Rauch | süß & würzig | grüne Äpfel & getoastete Eiche | subtiler Torf & zarte Küsten-Mineralität

Und nicht nur die Namen der Distilleries sprechen für sich…die ausgewählten „Coastal Releases“ bzw. die hochwertigen Dekanter im edlen Holzrahmen wurden vom schottischen Illustrator Jamie Stryker mit Szenen aus der langjährigen Historie rund um das Dalswinton Estate gestaltet. Jede Flasche ein absoluter Eye-Catcher.

You better be quick…es gab nur jeweils 3 Flaschen für Österreich.

CLAXTON’S CORE RANGE

…ein bunter Mix für jeden Geschmack

Zudem wird die Core-Range von Claxton’s um 3 weitere spannende Abfüllungen erweitert…diese wurden über die letzten Jahre sorgfältig kreiert und sollen genau eines – die bestmögliche Qualität eine schottischen Whisky zum bestmöglichen Preis-Leistungsverhältnis anzubieten.

Jede der 4 Abfüllungen ist ganz besonders & offeriert dem Kunden einen einzigartigen Geschmack, jeweils gepaart mit einer spannenden Geschichte zum Ursprung des Tröpfchens. Die Abfüllungen werden jeweils in „Small Batch“ Releases wiederkehrend auf den Markt gebracht.

GLENCARRICK 10 JAHRE

Sherry & Ex-Islay-Casks – 46%

Single Malt Whisky | Distilled in the Lowlands

benannt nach der längst geschlossenen GlenCarrick Distillery, die einst unweit des Dalswinton Estate in den 1800ern in voller Blüte stand – nun existieren nur noch die Ruinen

eingekochte Äpfel | üppige Gewürze | Marzipan & Johannisbrot | süße Eiche | etwas Nelke & Vanille | sanfter Torfrauch | schöne Würzigkeit im Nachhall

SMOKING FURNACE “BLENDED”

Heavily Charred STR Fässer – 46%

Blended Scotch Whisky – großer Anteil an Peated Malt

benannt nach dem alleinstehenden Stein-Schornstein, der in alten Zeiten die Luft rund um das Dalswinton Estate mit Aromen von Rauch & Eisen gefüllt hat

üppiger Torf | glasierte Kirschen & Vanillepudding | Lagerfeuer & Menthol | süß & erdig-torfig | reifes Steinobst & Eiche | Heidekraut & frischgebackener Strudel | süß-rauchiges Finish

THE RED COMYN 12 JAHRE

Ruby Port Finish – 48%

Single Malt Whisky

benannt nach dem John “The Red” Comyn’s Castle, das um 1700 auf dem jetzigen Dalswinton Estate stand – die Überreste finden sich noch heute dort, die Geschichte rund um “The Red Comyn” ist sagenumwoben & handelt von Sabotage, Mord & einem Machtkampf mit Robert The Bruce – King of Scotland

Erdbeeren & Sahnecreme | Pfirsich & Gerstenzucker | fruchtbetont | frische Beeren mit Staubzucker | etwas Eiche | malzige Anklänge | cremig süß mit roter Sommerfrucht

GRAIN BARN 30 JAHRE

Ex Bourbon Casks – 48%

Single Grain Whisky – Batch #2

benannt nach den „Grain Barns“ (Getreidekammern) auf dem Dalswinton Estate, die früher das Getreide für die umliegenden Distilleries enthielten, heute lagern darin die zahlreichen Fässer von Claxton’s Whisky

Sahnecreme mit Vanille & Muskat | Strudel & süße Eiche | Wogen von Vanille & üppigen Dessert-Aromen | sirup-süßes Finish | kandierte Früchte & Panettone im Finish

CLAXTON’S EXPLORATION SERIES #10

…die Serie für Entdecker & Genießer

Und da aller guten Dinge bekanntlich 3 sind…dürfen wir an der Stelle noch 5 köstliche Neuzugänge aus der Claxton’s Exploration Series No. 10 präsentieren.

ARDMORE “HEAVILY PEATED” 10 J.

PX Sherry Barrel – 50%

gecharrte Eiche | BBQ | Heide-Lagerfeuer | schwere Sherrytöne | eingekochte Früchte | süßer Rauch

BUNNAHABHAIN 5 J.

Oloroso Sherry HHD – 50%

gekochte Äpfel | malzige Süße |Cola-Süßigkeiten & Fudge | üppig malzig | reife Fruchtnoten | Malzbrot

DEANSTON 2012 – 11 J.

Oloroso Sherry Barrique – 50%

Gerstenzucker & Biskuits | Vanille & Eiche | Shortbread & geröstete Gerste Eichensüßes Finish mit Vanille

MANNOCHMORE 2016 – 7 J.

Fresh Moscatel Barrique – 50%

süße Heidenoten & Honigwabe | etwas Wachs & Shortbread | zarter Kräutertouch & trockene Eiche

SMOKE ON THE SPEY 2013 – 10 J.

Oloroso Sherry Barrique – 50%

rauchiges Shortbread | weißer Pfeffer | Biskuits & Vanille | süß & malzig | nach und nach kräutriger Torf