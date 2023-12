Die Golden Moon Distillery steht zum Verkauf

Stephen Gould, Eigentümer und master distiller der Golden Moon Distillery in Golden, Colorado, sieht bei seiner Brennerei einen „Bedarf an mehr PS“. In den letzten 15 Jahren sei viel Mühe in dieses Projekt gesteckt worden. Aufgrund von Covid, den Handelskriegen usw. stand die Destillerie in den letzten Jahren wie jeder in der Getränkewelt vor Herausforderungen – doch die Golden Moon Distillery sei noch gestärkt daraus hervorgegangen. Die Realität wäre jedoch jetzt, dass die Golden Moon Distillery mehr Leistung benötigt, um das, was bereits aufgebaut wurde, zu skalieren und das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen, heißt es bei The spirits business.

Aus diesem Grund sucht Gould einen Käufer für einen Teil oder das gesamte Unternehmen. Die Brennerei wird komplett ausgestattet angeboten, der Verkauf umfasst geistiges Eigentum, laufende Arbeiten, fertige Produkte und übertragbare Lizenzen. Der Verkostungsraum ‚Golden Moon Speakeasy‘ ist ebenfalls im Verkauf enthalten. Die Brennerei stellt Gin, Absinth, Likör und verschiedene Whiskey-Sorten her. Interessierte finden auf der Website der Golden Moon Distillery sowie über New Mill Capital eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.