Upscale Living: Ein kurzer Abriss der Whiskyszene in Israel

Wer sich einen komprimierten Überblick über die Whiskyszene in Israel und die Destillerien dort verschaffen will, findet diesen in einem interessanten Artikel in Upscale Living. Von den Anfängen im Jahr 1971 mit einem ersten Blend aus Israel bis hin zum momentanen Boom an Brennereien findet man dort viel von dem beschrieben, was die Szene dort ausmacht.

Konkret geht es um die Golan Hights Distillery, die Milk and Honey Distillery, die Edrei Distillery, die Legends Distillery sowie die Golden Moon Distillery.

Wirklich in die Tiefe geht der kurze Artikel nicht, aber für die schnelle Information ist er recht gut geeignet.

Wenn Sie Lust auf mehr Infos haben und sich sich zum Beispiel näher über die Milk & Honey Distillery informieren wollen, finden Sie hier bei uns ein Videointerview mit Dana Baran, VP Marketing der Brennerei aus Tel Aviv/Israel.