Whiskyfun: Serge Valentin kürt Lieblinge und „Zitronen“ des Jahres

Wenn ein Jahr vorbei ist, zieht man gerne Bilanz und schaut sich an, was gefallen hat und was weniger. Auch Serge Valentin tut es jährlich in Sachen Whisky, und sein Jahresrückblick auf Whiskyfun listet die jeweils Monatsbesten aus folgenden Whiskykategorien auf (in Klammer haben wir die Bandbreite der Punktzewertungen dazu angegeben):

Bester neuer Whisky der jeweiligen Monate (diesmal 91-93 Punkte)

(diesmal 91-93 Punkte) Bester Whisky aus vergangenen Zeiten (91 bis 96 Punkte)

(91 bis 96 Punkte) Whisky mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis (86 bis 92 Punkte)

(86 bis 92 Punkte) „Zitronen“ des Monats (bei Whiskys 25 bis 73 Punkte)

Zu jeder Abfüllung gibt es auf Whiskyfun auch kurze Anmerkungen dazu – ein vergnüglicher Lesestoff – und man kann sich fragen: Wie viele der besprochenen Abfüllungen habe ich selbst schon getrunken?

Viel Spaß mit den Listen!