Serge verkostet: Eine weitere World Session

Heute auf dem Programm bei Whiskyfun, und wir freuen uns sehr darüber: Eine weitere kleine World Session / Weltreise. Wie gewohnt starten wir in Frankreich (eine Abfüllung mit dem schönen Namen Whisky Is The Limit), um dann Richtung Osten über Indien nach Taiwan und Süd-Korea zu gelangen. Den Abschluss bildet heute die israelische Milk & Honey Distillery. Die Stationen im Detail und die jeweilige Punktebewertung:

Abfüllung Punkte

Rozelieures 3 yo 2019/2023 (60.3%, Whisky Is The Limit, France, Jurançon barrique, cask #L485) 86 Indri ‚Trini – The Threewood‘ (46%, OB, India, 2022) 86 Amrut ‚Fusion XI‘ (50%, OB, India, limited edition, 970 decanters, 2023) 89 Nantou Omar 2015/2022 (58.7%, OB, Taiwan, virgin oak, cask #01150382, 199 bottles) 85 Kimchangsoo ‚The Private Cask‘ (50.5%, OB, Korea, 276 bottles, 2023) 89 Milk & Honey 2019/2022 (59.1%, OB for The Duchess, Israel, ex-Caroni cask, cask #2019-1907) 85