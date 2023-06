Die Komoro Distillery startet die Destillation

Die Karuizawa Distillers haben in dieser Woche bekannt gegeben, dass die Destillierapparate in ihrer neuen hochmodernen Komoro Distillery zum ersten Mal in Betrieb waren. Die Brennerei liegt am Stadtrand von Komoro – nur sieben Meilen vom ursprünglichen Standort der Karuizawa-Brennerei entfernt. Die Komoro Distillery entsprang der Ideen des Gründerehepaars Koji und Yoshie Shimaoka, sie konnten im Dezember 2020 den vormaligen Kavalan Master Distiller Ian Chang als Master Distiller der Komoro Distillery vorstellen.

Die Komoro-Brennerei gilt als einzigartig, sie wurde von den preisgekrönten Architekten Akira und Mami Sogo entworfen und realisiert. Das Besucherzentrum umfasst eine Bar und einen Shop Geschäft im ersten Stock, im zweiten Stock finden sich Kursräume hauptsächlich für die Whisky-Akademie vor Ort.

Am Samstag, dem 1. Juli, öffnet die Brennerei ihre Türen für die Menschen von Komoro und lädt sie ein zum ersten Tag der offenen Tür. Ab voraussichtlich dem 23. Juli wird die Brennerei ihre Türen dann für die Öffentlichkeit öffnen. Und: Komoro wird im Februar 2024 die erste Brennerei auf dem asiatischen Kontinent sein, die das prestigeträchtige World Whisky Forum ausrichtet.