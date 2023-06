Die Schweizer Rugen Distillery veröffentlicht Master Distiller Tropenhaus Edition II

Im Februar 2018 begann ein interessantes Experiment der Rugen Distillery aus der Schweiz: Im Tropenhaus Frutigen wurden im dortigen Tropengarten drei Fässer eingelagert. Die klimatischen Bedingung sind dort mit einer hohen Luftfeuchtigkeit von durchschnittlich 72 % und einer durchschnittlichen Temperatur von 21.8 °C. (selbstverständlich) äußerst tropisch und führen zu einer deutlich schnelleren Reifung des Whiskys (wir berichteten).

Im Herbst 2022 kam die «Master Distiller Tropenhaus Edition I» auf den Markt, heute stellt die Schweizer Brennerei ihre «Master Distiller Tropenhaus Edition II» vor, die ab sofort in der Rugen «Gnuss-Wält» erhältlich. Alles Weitere in der folgenden Medienmitteilung der Rugenbräu AG:

Swiss Mountain Single Malt Whisky «Master Distiller Tropenhaus Edition II»

Matten b. Interlaken, 20. Juni 2023: Die «Master Distiller Tropenhaus Edition II» des Swiss Mountain Single Malt Whiskys ist verfügbar. Diese Edition ist die zweite Episode in der Tropenhaus Trilogie. Die exklusive Abfüllung wird in nur 288 Flaschen angeboten.

Seit 1999 wird am Rugen in Interlaken Whisky gebrannt. Mit der Installation der beiden Pot Stills über dem Sudhaus im Jahr 2010 gehört die Rugen Distillery zu einer der grössten Whisky-Brennereien der Schweiz.

Die Rugenbräu AG und das Tropenhaus Frutigen pflegen eine langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit. So kam die Idee auf, einen gemeinsamen Whisky zu kreieren: Im Jahr 2018 wurden drei Fässer, gefüllt mit Swiss Mountain Single Malt Whisky, im Tropengarten des Tropenhaus Frutigen gelagert. Das tropische Klima mit der hohen Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von rund 23°C führen zu einer deutlich schnelleren Reifung des Whiskys sowie einem vollen bis üppigen Aroma. Im Herbst 2022 kam die «Master Distiller Tropenhaus Edition I» auf den Markt und war innert weniger Tage ausverkauft. Nun ist die «Master Distiller Tropenhaus Edition II» im Umfang von 288 Flaschen à 70cl verfügbar.

Tropische Aromen

Für diese Edition trug Master Distiller Philip Zollner die Verantwortung. Er beschreibt den Whisky wie folgt: «Der Whisky reifte 5 Jahre im Fass No. 375 Pineau des Charentes, was dem Whisky einen Duft von dezenter Vanille und Karamell verliehen hat. Der Whisky überzeugt durch seinen besonders voluminösen Körper, welchen er den klimatischen Bedingungen im Tropengarten verdankt.»

Die zweite Edition gliedert sich in eine Trilogie der Tropenhaus Editionen ein: «Schon im Herbst 2023 wird die «Master Distiller Tropenhaus Edition III» abgefüllt und auf den Markt gebracht. Wir freuen uns, damit das spannende Projekt in Zusammenarbeit mit dem Tropenhaus Frutigen weiterzubringen», stellt Zollner in Aussicht.

«Master Distiller Tropenhaus Edition II» – komplex bis üppig

Die, wie alle Spirituosen der Rugen Distillery, komplett im Berner Oberland produzierte Master Distiller Edition II wurde im Pot-Still-Verfahren gebrannt. Der Whisky wird in Fassstärke, unfiltriert, naturbelassen und unbehandelt angeboten.

Die Tropenhaus Edition II weist ein strahlend gelb-goldenes Farbenspiel auf. Der Geruch erinnert an das Einkochen von Konfitüre, mit einem Hauch von tropischen Früchten wie Maracuja. Im Gaumen folgt auf den weichen Auftakt ein Spiel von reifen Früchten, malzig-würzigen Noten und einem klar erkennbarem Eichenbouquet.

Angelehnt an das Design der ersten Tropenhaus Edition zeigt sich die klassische Whisky Flasche wiederum in einer markanten Verpackung mit tropischen Farben: Das satte Grün von Pflanzen aus dem Tropengarten wird von Orchideen in zartem Violett aufgelockert.

Die «Master Distiller Tropenhaus Edition II» ist ab sofort in der Rugen «Gnuss-Wält» erhältlich.