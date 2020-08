PR: Neu – Swiss Mountain Single Malt Whisky «Master Distiller Edition III»

Aus der Schweiz haben wir Infos zu einem neuen Whisky erhalten: Die Master Distiller Edition III des Swiss Mountain Single Malt Whiskys ist ab sofort erhätlich und glänzt mit einer Reifung in argentinischen Rotweinfässern.

Alles Wissenswerte dazu in der nachfolgenden Info direkt aus der Destillerie der Rugenbräu AG:

Swiss Mountain Single Malt Whisky «Master Distiller Edition III»

Matten b. Interlaken, 27. August 2020: Die «Master Distiller Edition III» des Swiss Mountain Single Malt Whiskys ist seit heute verfügbar. Diese Edition führt zu einem veritablen «Gipfeltreffen», indem der Whisky für seine Vollendung in zwei Rotweinfässern der Bodega Colomé in Argentinien gereift ist: Die Fässer stammen vom höchsten Weinbaugebiet der Welt, «Altura Maxima», auf 3111 m ü.M. Die exklusive Abfüllung 2020 wird in nur 616 Flaschen, entsprechend nummeriert und mit einem Zertifikat, angeboten.

Seit 1999 wird am Rugen in Interlaken Whisky gebrannt. Mit der Installation der beiden Pot Stills über dem Sudhaus im Jahr 2010 gilt die Rugenbräu AG mit der Rugen Distillery als die grösste WhiskyBrennerei der Schweiz. Initiiert durch Master Distiller Kurt Althaus wurde 2017 die erste Master Distiller Edition lanciert. Im Oktober 2018 folgte die zweite Abfüllung: «Meine Anforderungen an eine Master Distiller Edition sind sehr hoch, so kam es, dass ich im Jahr 2019 keine Spezialedition produzierte, sondern weiter an der Verfeinerung arbeitete, um im Jahr 2020 ein besonderes Produkt anzubieten. Es ist ein ausserordentlicher Prozess, an einer Master Distiller Edition zu arbeiten und die Reifung über 8 Jahre zu begleiten, denn hier entsteht sozusagen die persönliche Signatur des Master Distillers», schildert Kurt Althaus. Das professionelle Handwerk und die investierte Zeit haben sich gelohnt, nun ist die «Master Distiller Edition III» gereift, abgefüllt und im Umfang von 616 Flaschen à 70cl verfügbar.

Zwei starke Marken für die «Edition Bodega Colomé Altura Maxima»

«Der neue Whisky ist für uns eine Art Gipfeltreffen: Zwei starke Marken haben zusammengefunden

und diese sind durch die Höhe verbunden»,

beschreibt Remo Kobluk, Geschäftsführer Rugenbräu AG.

Die Rugen Distillery bietet mit dem Swiss Mountain Single Malt Whisky «Ice Label», welcher im ewigen

Eis auf dem Jungfraujoch gereift ist, einen alpinen Whisky. Generell stellen die Whiskys der Rugen

Distillery jeweils den Bezug zu den nahen Bergen her. Die «Master Distiller Edition III» ist zwar nicht

im ewigen Eis gereift, jedoch in zwei Rotweinfässern des Weinguts Bodega Colomé, Argentinien. Das

Weingut wurde vom Berner Donald Hess gegründet. Auch hier spielt die Höhe eine Rolle, indem in den

beiden Fässer Rotwein vom Anbaugebiet «Altura Maxima» gereift war, dem höchsten Weinberg der

Welt auf 3111 m ü.M. Also ein veritables Gipfeltreffen zweier starker Marken. Bei einem Lunch haben

sich die beiden CEO’s Christoph J. Ehrbar und Remo Kobluk kennengelernt und die Idee ist spontan

entstanden. «Wir sind stolz, dass die Fässer, welche exklusiven Wein enthielten, nun zur Vollendung

eines ebenso exklusiven Whiskys genutzt werden konnten», freut sich Christoph J. Ehrbar, Chairman

& CEO «The Hess Group». So zieren denn auch zwei Unterschriften die Etikette: Donald Hess und Kurt

Althaus geben ihre Namen für die Qualität des Whiskys.

Swiss Mountain Single Malt Whisky «Master Distiller Edition III» Quelle: Rugenbräu AG

«Master Distiller Edition III» – sanfte Reife und Komplexität

Die, wie alle Spirituosen der Rugen Distillery, komplett im Berner Oberland produzierte Master Distiller

Edition III wurde im Pot-Still-Verfahren gebrannt und ist die erste Zeit im Cognac-Fass Nr. 153 im

Felsenkeller der Rugenbräu AG gereift. Der 8-jährige Whisky wurde zur Vollendung in zwei

Rotweinfässer des Weinbaugebiets Altura Maxima abgefüllt. Die Dauer der Reifung in diesen

Weinfässern bleibt das Geheimnis des Master Distillers: «Es war spannend zu sehen, wie sich der

Whisky in den Fässern der Bodega Colomé entwickelte und welche Färbung und Aromen dabei

aufgenommen wurden», schildert Althaus.

Der Whisky verzaubert durch seine Bernsteinfarbe mit einem Hauch Morgenröte. In der Nase besticht

der typisch fruchtige Rugen-Whisky mit reifer Aprikose, Nektarine und sonnengereiften Rosinen, etwas

malzig röstig und mit Aromen von feiner Vanille. Im Gaumen wirken die Lagerung im Rotweinfass

sowie die phenolische Note bestechend frisch. Der spezielle Reiz dieses Whiskys findet sich im

Zusammenspiel sanfter Reife, der Komplexität und dem Hauch von salziger Materialität.