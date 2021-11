PR: Rugen Distillery mehrfach ausgezeichnet

Die Rugen Distillery aus der Schweiz freut sich über Auszeichnungen für ihre Spirituosen, darunter auch drei Whiskys, die bei der Edelbrandprämierung der DistiSuisse mit Edelmetall belohnt wurden.

Wir haben die Pressemitteilung der Brennerei auf dieses für unsere Leser relevante Thema fokussiert:

Rugen Distillery mehrfach ausgezeichnet

Matten b. Interlaken, 1. November 2021: Anlässlich der Edelbrandprämierung von DistiSuisse hat die Rugen Distillery drei Gold- und sieben Silbermedaillen geholt.

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021 fand die nationale Prämierung der Edelbrände statt. Diese von DistiSuisse hochstehende Prämierung wird nur alle zwei Jahre durchgeführt und setzt jeweils ein Zeichen in der Welt der Schweizer Edelbrände. Kurt Althaus, Master Distiller der Rugen Distillery, war vor Ort und wurde mit zehn Auszeichnungen geehrt.

Gold für die «Master Edition III»

Mit Gold prämiert wurde der Swiss Mountain Single Malt Whisky «Master Edition III». Dieses exklusive Destillat war in einer Abfüllung von nur 616 Flaschen lanciert worden. «Für einen Master Distiller ist es das Grösste, für seine Master Edition prämiert zu werden», beschreibt Kurt Althaus. Dieser Whisky hatte bereits an der International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2021 das Prädikat Gold erhalten und ist nun doppelt ausgezeichnet.

Mit Silber wurden die Swiss Mountain Single Malt Whiskys «Rock Label» sowie «Ice Label 2021», der ausgezeichnet.

«Die Arbeit unseres Master Distillers und die Ausstrahlung der Rugen Distillery wird mit dieser 10- fachen Prämierung besonders gewürdigt»,

freut sich Remo Kobluk, Geschäftsführer bei der Rugenbräu AG. Es handelt sich dabei um das erfolgreichste Ergebnis an einem DistiSuisse Wettbewerb, seit die Rugen Distillery existiert.

Master Distiller Kurt ALthaus. Bildquelle: Rugenbräu AG

DistiSuisse – nationale Prämierung

Alle zwei Jahre trifft sich die Schweizer Brennereibranche zur DistiSuisse, der nationalen Prämierung der besten in der Schweiz produzierten Spirituosen. 105 Brennereien stellten sich dieses Jahr der Herausforderung und reichten 568 Produkte ein. 113 Produkte wurden mit Gold und Silber ausgezeichnet. «Wer bei DistiSuisse reüssiert, gehört zweifellos zu den besten Brennern», wird Distisuisse zitiert. Nur hervorragende Produkte werden ausgezeichnet. Garantiert wird dies durch eine professionelle 30-köpfige Jury unter der Leitung von Agroscope. Diese hat in einem Degustationsmarathon von drei Tagen die Spirituosen nach Aussehen, Geruch, Geschmack und Gesamteindruck bewertet. Zudem wurden alle Proben analytisch untersucht, was nur bei dieser Prämierung der Fall ist.