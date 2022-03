Der Bau der Komoro Distillery kann jetzt beginnen

Der Bau der japanischen Komoro Distillery geht weiter voran, und wird auch weiterhin detailliert kommuniziert. Ende Juli durften wir noch über den Spatenstich berichten, heute vermeldet die Brennerei, dass die Erdarbeiten abgeschlossen sind. Und jetzt beginnt die Bauphase.

Fünf Jahre dauerte schon alleine die Suche nach dem richtigen Standort. Sieben Meilen von der ursprünglichen Karuizawa-Destillerie in Japan entfernt fand die Karuizawa Distillers Inc den richtigen Standort für die neue Brennerei. Die Destillerie Komoro hat allerdings nichts weder geschäftlich noch von der Belegschaft her etwas mit der alten Karuizawa Distillery zu tun. Es ist allerdings ihr Anspruch, das Vermächtnis von Karuizawa zu ehren und zu schützen. Und gleichzeitig den besten japanischen Single Malt Whisky auf möglichst umweltfreundliche Weise herzustellen.

Inmitten einer herausfordernden, hügeligen Landschaft, die den Zugang zur perfekten Wasserquelle sowie eine optimale Umgebung für die Reifung von Whisky bietet, entsteht jetzt eine hochmoderne Destillerie. Entworfen wurde sie von den Architekten Akira und Mami Sogo, mit einer vom Boden bis zur Decke reichende Glaskonstruktion, die einen Blick auf die Stills erlaubt. Und dies soll bereits schon in einem Jahr möglich sein, geplanter Produktionsstart ist das Frühjahr 2023.

Mitbegründer und Master Blender Ian Chang kommentierte die Neuigkeiten:

“I am so grateful to our architects, Akira and Mami Sogo, who have designed such a modern and innovative, purpose-built distillery. A design which will integrate our team (the People), the nature (the Place) and the whisky (the Liquid) all together in perfect harmony. This not only applies to the production side, but most importantly to the maturation of our highly anticipated spirit!”