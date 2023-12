Die historischen Brennblasen der Powers John’s Lane Distillery strahlen wieder

Es war das Jahr 1791, als James Power die Powers John’s Lane Distillery in Dublin gründete. Das Firmengelände lag in den Liberties, in ihren Spitzenzeit produzierte die Brennerei fast 900.000 Gallonen Irish Whiskey pro Jahr (das müssten etwas mehr als 4 Millionen Liter sein), der in die ganze Welt exportiert wurde. Der Schriftsteller Alfred Barnard beschrieb 1886 ihre Brennblasen als „so hell und sauber wie brüniertes Gold“. Den aus diesen Destillierapparaten produzierten Whiskey nannte er „feiner als alles, was wir bisher probiert hatten“. Die Brennerei stellte 1976 die Whiskybrennerei ein, auf dem ehemaligen Gelände befindet sich heute das National College of Art and Design. Die historischen drei Pot Stills der Powers John’s Lane Distillery blieben erhalten, sind heute Eigentum des NCAD und befinden sich im Zentrum des Campuses. Und der Zahn der Zeit nagte deutlich an ihnen.

Dank einer aufwändigen Sanierung wurde der Verfall nun aufgehalten. Irish Distillers als Inhaber der Marke Power’s hat diese Sanierung und somit den Erhaltung drei drei antiken Brennblasen unterstützt. Die Unterstützung ist in der dazu gehörenden Pressemitteilung nicht konkret benannt. Ausgehend von den Kommentierungen in dieser Presseaussendung sollten wir allerdings von einem sehr umfangreichen Engagement ausgehen.

Die Arbeiten an den drei einzigartigen Pot Stills aus Kupfer nahmen acht Monate in Anspruch. Die Sanierung umfasste Strahlreinigung, Lackierung, Kupferreinigung und Lackierung der Destillierapparate aus Kupfer. Auch die Stufen, Ventile, Plattformen und Öfen, die zum Erhitzen der Destillierapparate verwendet wurden, wurden restauriert, um so die Funktionsweise und Feinheiten des Produktionsprozesses aufzuzeigen. Die umliegenden Bereiche wurden ebenfalls durch Reparaturen und Reinigung des umgebenden Mauerwerks, der Geländer und der Landschaftsgestaltung in Übereinstimmung mit der Conservation Architects-Abteilung des Dublin City Council verjüngt und aufgehübscht. Ein Stück der Geschichte des Irish Whiskeys, der Geschichte Irlands sowie der Stadt Dublin konnte so bewahrt, und es kann auch besichtigt werden. Das National College of Art and Design befindet sich auf der Thomas Street in Dublin.