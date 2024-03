The Singleton of Glen Ord Distillery zur Scotland’s Leading Distillery Tour gekürt

The Singleton of Glen Ord Distillery erhält für ihre angebotenen Brennerei-Touren eine weitere Auszeichnung. Icons of Whisky Scotland und World Whiskies Awards vergaben ihr bereits den Titel Visitor Attraction of the Year, und auch vom Online-Portal Tripadvisor erhielt die Brennerei den Traveller’s Choice Award. Nun wurde die zum Konzen Diageo gehörende Brennerei auch bei den World Travel Awards zur Scotland’s Leading Distillery Tour gekürt.

Photos by: Grant Anderson – www.grantanderson.me / @grantandersondotme

Im Sommer 2022 öffnete die schottische Whisky-Brennerei ihr neu gestaltetes Besucherzentrum (wir berichteten, inklusive Videos). Diageo investierte zum Beginn des Jahrzehnts £185 Millionen in den Ausbau der Besucherzentren mancher ihrer Brennereien. Und auch die Johnnie Walker Experience auf der Princes Street in Edinburgh, ebenfalls in Besitz von Diageo, wurde bei den WTA gekürt. Sie darf nun den Titel Europe’s Leading Spirit Tourism Experience 2024 tragen (den Bericht über unseren Besuch dort finden Sie hier).