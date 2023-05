Serge verkostet: Zweimal The Singleton

The Singleton: Unter dieser Marke vereint Diageo drei seiner Malt Whisky Destillerien, mit diesem Brennereien-Verbund der Destillerien Dufftown, Glen Ord und Glendullan soll die Spitze der meistverkauften Malts erreicht werden. Der Namen der Brennereien wird das „The Singleton of“ vorangestellt, diese Drei sind dann quasi die gleiche Brennerei und doch unterschiedlich.

In seiner heutigen Verkostung vereint Serge Valentin zwei The Singleton Abfüllungen. The Singleton of Dufftown 15 yo, als fruchtige Dekadenz beschrieben, trifft auf The Singleton of Glen Ord 40 yo, der vom „sensorischen Maximalismus“ als neue Theorie in der Neuroästhetik inspiriert ist (wir berichteten), und dies sind ihre jeweiligen Benotungen:

Abfüllung Punkte