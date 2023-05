Neue ware houses für Scotch Whisky

Über einen langen Zeitraum konnten wir neue Destillerie-Projekte in Schottland präsentieren und diese dann begleiten. Ein wenig ändert sich dies momentan, viele neue Brennereien sind entstanden und veröffentlichten bereits ihren ersten Whisky. Die Berichte über neu geplante Destillerien gingen etwas zurück. Hinzu kamen allerdings Meldungen über neue, geplante Fasslager, die zum Teil ohne einen Bezug zu einer bestimmten Brennerei entstehen. Auch heute fanden wir zwei neue Projekte.

Whisky 1901, im Artikel bei Fife today als „leading whisky cask investment company“ beschrieben, wird in Glenrothes zwei neue Fasslager beziehen. Eines davon ist im Southfield Industrial Estate (welches wir Ihnen bereits vorstellten). In den nächsten zwölf Monaten wird Whisky 1901 mit ihren mehr als 1000 Fässern, die momentan noch in den jeweiligen Brennereien lagern, in die neuen ware houses umziehen. Hier kann Whisky 1901 den über 250 Fass-Investoren einen größeren und besseren Service rund um das Investment bieten. Die Fässer, an einem Ort vereint, können hier dann leichter auf beispielsweise Alkoholgehalt und Füllmenge kontrolliert werden. Die Investoren von Whisky 1901 können ihre Fässer in den Lagern in Glenrothes besichtigen, über ein Online-Konto greifen sie praktisch rund um die Uhr auf ihre eigenen Portfolios zu.

Das neue Fasslager von Still Spirit in Aberdeenshire ist mit „branchenführender Technologie“ ausgestattet, berichtet The scotsman. Dazu gehört ein maßgeschneidertes Regallagersystem und eine Verwaltungssoftware, welche die Geschichte des Fasses auf einen Blick anzeigt. Das ware house hat eine Kapazität von 2.000 Casks, Still Spirit kann hier dann ihren Kunden den kompletten Service rund das Thema „Fass“ anbieten: Vom Kauf von Whiskyfässern über die Lagerung, Verkostung von Proben bis zu einer möglichen Umfüllung, bis hin zur Unterstützung beim Verkauf von Fässern oder der Abfüllung.