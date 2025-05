Die Whisky Cask Investment Firmen Cask 88 und Braeburn Whisky stellen Betrieb ein

Wie Felipe Schrieberg auf Forbes berichtet, haben die beiden Whisky Cask Investment Firmen Cask 88 und Braeburn Whisky ihren Betrieb eingestellt. Letztere wurde unter Insolvenzverwaltung gestellt. Die beiden Schwesterfirmen sind mit der in Edinburgh ansässigen Whisky Merchants Trading Ltd. verbunden. Vertreter dieses Unternehmens regierten nicht auf Schrieberg’s Anfragen um eine Stellungnahme. Mehrere Quellen, die mit der Firma zusammengearbeitet haben, bestätigten allerdings die Insolvenz.

Teaghglach Holdings PLC, die in Glasgow ansässige Holdinggesellschaft mit Verbindungen zu den Unternehmen, hat beim Companies House, dem Register für in Großbritannien ansässige Unternehmen, wie Schrieberg weiter schreibt, einen Antrag auf Löschung gestellt. Dies bedeute, dass das Verfahren zur Auflösung der Muttergesellschaft eingeleitet wurde.

Die kleinste Whiskybar der Welt in Edinburgh, die Cask 88 in einer ehemaligen und umgebauten police box im Spätsommer 2022 eröffnete (wir berichteten), sei inzwischen geschlossen, übermalt und nicht mehr als Whiskybar in Betrieb.

Ob und wenn ja, wie Investoren ihr Fass oder Fässer jetzt erhalten können, muss sich in der nächsten Zeit zeigen. Viele besorgte Kunden der beiden Firmen kontaktierten auf der Suche nach ihren Fässern verschiedene Lagerhäuser, wie diese angaben. In einem Update vom 3. Mai am Schluss des Artikels heißt es, Whisky Merchants Trading Limited stelle derzeit sicher, dass alle Besitzer Zugang zu ihren Fässern und den entsprechenden Papieren haben.

Taylor Costa Van Putten, Präsident von Braeburn Whisky Inc.:

“I’ve spoken with administrators today and Whisky Merchants Trading Limited is in the process of ensuring that all owners have access to their casks and proper paperwork, (and that) potentially casks might be moved physically to facilitate that.”

Warehouse Manager, die mit Whisky Merchants Trading Ltd zusammengearbeitet haben, äußerten sich in den sozialen Medien vorsichtig optimistisch, dass die über das Unternehmen erworbenen Fässer irgendwann wieder ihren Besitzern zurückgegeben werden könnten. Sie riefen Investoren, die Fässer über Whisky Merchants Trading Ltd erworben haben, dazu auf, sich zu melden. Ob die Investoren letztendlich eine Rendite erzielen und ob jedes Fass tatsächlich seinen Besitzer erreicht, bleibe jedoch abzuwarten.