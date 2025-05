Neu von The Caskhound: True Friends – Chapter 6: Aberlour

Kaum zu glauben: Schon fünf Jahre gibt es The Caskhound – und zu diesem Jubiläum hat Tilo Schnabel eine besondere Abfüllung auf den Markt gebracht: Das TRUE FRIENDS-Bottling, ein 13 Jahre alter Aberlour, der zur Gänze in einem Refill Sherry Butt reifte.

Alle Details wie gewohnt hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Exklusives TRUE FRIENDS-Bottling zum 5-jährigen Jubiläum von THE CASKHOUND feiert echte Freunde und starke Drams!

Zum kleinen Jubiläum gibt’s ein ganz besonderes Highlight: die mittlerweile 6. Abfüllung der TRUE FRIENDS-Reihe – und diesmal hat sich THE CASKHOUND-Maestro Tilo Schnabel für einen echten Publikumsliebling entschieden. Ein 13 Jahre alter ABERLOUR vollgereift im Refill Sherry Butt – und ja, genau so rund, weich und fruchtig, wie man sich das erhofft!

Mit dieser Abfüllung sagt Tilo ganz einfach: Danke! Für fünf Jahre Support, für jede Bestellung, jede ehrliche Kritik, jeden Austausch auf Tastings & Messen. Und weil Dankesworte am besten in Fassstärke kommen, hat er diesen Whisky als 5TH ANNIVERSARY RELEASE seinem treuen Netzwerk aus Kunden, Freunden und Weggefährten gewidmet. Erhältlich ist die Abfüllung übrigens exklusiv nur im Webshop von THE CASKHOUND – wer also zuerst kommt, drammt zuerst!

Wie gewohnt stammt die Label-Illustration von Lana Mathieson – mit feinem Humor und viel Liebe zum Detail gestaltet, und passend zum Anlass.

Harmonische Reife, fruchtige Wucht und süffige Wärme

ABERLOUR, im Herzen der Speyside gelegen, steht seit jeher für kräftige, sherrygereifte Single Malts mit Format. Unsere Abfüllung greift genau diesen Stil auf – allerdings mit feiner Zurückhaltung: Die Vollreifung in einem Refill Sherry Butt sorgt für Balance statt Überladung. Der Sherry hält sich charmant im Hintergrund, lässt dem Destillat Raum zum Strahlen und gibt dem typischen Aberlour-Stil die Bühne, die er verdient. Das Ergebnis ist ein Dram mit Charakter: vollmundig, fruchtig-würzig und wunderbar ausgewogen, mit geschmeidigem Mundgefühl und langem Nachklang. Kein Showstar, sondern einer, der mit Tiefe und Charme überzeugt – und genau das Richtige, um mit guten Freunden auf besondere Momente anzustoßen.

Also: Auf euch. Auf fünf Jahre. Und auf das, was kommt. Sláinte!

TRUE FRIENDS – Chapter 6: ABERLOUR

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (2012/2025) • 52,9 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a Refill Sherry Butt

Auflage 347 Flaschen (0,7 l) à 74,90 Euro

Nose: Schon der erste Duft macht klar: Hier wird gefeiert! Dunkle Beeren und Orangen-marmelade fliegen einem um die Ohren, während Melasse und Karamell wie wahre Freunde gleich noch einen drauflegen. Irgendwo knarzt ein alter Eichenschrank – vielleicht der Ort, wo der Türkische Nougat und die reifen Pfirsiche mit Honig und Vanillesauce sich vergnügen? Ein Spritzer Erdbeerbowle und ein Hauch frischer Minze dürfen natürlich nicht fehlen – irgendwer muss ja wenigstens so tun, als wäre noch alles unter Kontrolle.

Palate: Weich, ölig und sofort überall im Mund – wie die erste Umarmung des Abends. Dann kommen sie alle angerannt: Datteln, Feigen, eine Portion Pflaumenmus mit Zimt und natürlich die legendären Jaffa Cakes. Angebranntes Karamell und Rosinen mischen sich fröhlich unter die Menge, etwas schwarzer Tee hält locker dagegen – und am Ende wird nochmal wild mit einer Prise Ras-el-Hanout gewürzt, einfach weil’s Spaß macht.

Finish: Der Abschied fällt nicht leicht: kandierter Ingwer und Trockenfrüchte winken noch lange hinterher, Zimt und Milchschokolade verteilen die letzten Drinks, während Apfelkerne und trockene Eichennoten langsam das Licht ausmachen. Eine Geburtstagsparty, die man nicht so schnell vergisst!

Wie bei allen Abfüllungen von THE CASKHOUND kommt auch dieser fabelhafte ABERLOUR in natürlicher Fassstärke ins Glas – selbstverständlich ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung. Ab Montag, 05. Mai 2025 ist er exklusiv in unserem Webshop unter www.thecaskhound.de/shop sowie auf Tastings und Messen erhältlich.