The City of London Police ermittelt gegen eine Whisky-Investmentgesellschaft

The City of London Police hat Ermittlungen gegen eine Whisky-Investmentgesellschaft eingeleitet. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit Cask Whisky Ltd.. Das Unternehmen handelt, wie The City of London Police auf ihrer Website schreibt, angeblich mit Whiskyfässern und verkauft. diese direkt an Kunden. The City of London Police untersucht in Bezug auf Cask Whisky Ltd einen Betrugsvorwurf. Sie versucht jetzt festzustellen, ob hier eine Straftat vorliegt, und bittet hier bei um Mithilfe:

Wenn Sie bei Cask Whisky Ltd investiert haben oder von Cask Whisky Ltd kontaktiert wurden, bittet die The City of London Police, sie zu kontaktieren. Diese Informationen würden dann der Polizei helfen, ein Gesamtbild zu erhalten und so die laufenden Ermittlungen unterstützen.

Auf ihrer Website äußert die City of London Police sich etwas detaillierter zu diesem Fall. Informationen können an diese Behörde mittels eines Fragebogen auf dem Major Incident Public Portal (MIPP) übermittelt werden.