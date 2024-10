In einem weiterem außergewöhnlichen Tasting bietet Simple Sample die Gelegenheit, Rares, Gesuchtes und Vergriffenes zu entdecken. Am 06.11.2024 werden im Raritäten Live Tasting #5 fünf Raritäten verkostet, das Set mit diesem limitierten Quintett ist über Simple Sample für 149,90 € erhältlich. Hier alle Details und weiteren Infos, so wir wie sie von Simple Sample erhalten haben:

Raritäten Live Tasting #5 von und mit Simple Sample

Es ist wieder soweit, das nächste Raritäten Live Tasting steht bevor.

Wir wollen gemeinsam mit euch am 06.11.2024 um 20 Uhr unser mittlerweile 5. Raritäten Set verkosten.

Das 5x2cl Sample Set bekommt ihr für 149,90 €

Für dieses Set echt ein mega guter Preis.

Im 5x2cl Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

Rosebank Distillery – 1981/2001 – 20 Jahre – Signatory Vintage – Refill Sherry Butt – 43,0%

Lochside 1981/2011 – Berry Bros & Rudd – 46,0%

Littlemill 1990/2019 – 29 Jahre – Private Cellar 2019 Release – Bourbon, 1st Fill Oloroso Sherry & limousin Oak – 47,3%

Springbank 15 Jahre – Early 2000s -46,0%

Laphroaig 2014/2022 – 7 Jahre – Single Cask Selection – PX Hogshead #807522 – 60,4% – Loch K(e)y “PX i Love You Too”

Schnell sein lonht sich hier

Wenn weg,dann weg

Nicht vergessen – Unbedingt den 06.11.2024 – 20.00 Uhr vormerken

Das Tasting findet Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Slàinte!

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!