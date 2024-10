Serge verkostet: Offizielle Lagavulin als Duo plus zwei inoffizielle

Der Islay-Destillerie Lagavulin gehört heute die Bühne auf Whiskyfun, auch wenn die beiden Aperitifs diesen Namen nicht auf dem Etikett tragen. Doch Serge Valentin ist sich sicher, dass diese zwei Whiskys zu Beginn des Tastings aus dieser Brennerei stammen. Gänzlich keine Zweifel gibt es bei der Herkunft der ‘Offerman Edition’ und der ‘Fireside Tales’, die in diesem Jahr im offiziellen Programm von Lagavulin erschienen sind. Erstere Abfüllung der zwei Offiziellen sei ein ‘excellent whisky’, meint Serge. Und vergibt an die drei weiteren jeweils höhere Benotungen, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Finlaggan ‘Old Reserve’ (40%, Vintage Malt Whisky Society, single Islay malt, +/-2006) 88 Laggan Mill ‘Secret Islay’ (56.5%, The Cooper’s Choice, for France, bourbon cask, cask #302021, 360 bottles, 2022) 89 Lagavulin 11 yo ‘Offerman Edition’ (46%, OB, Caribbean rum cask finish, 2024) 84 Lagavulin 12 yo ‘Fireside Tales’ (57.4%, OB, Special Releases 2024, first fill and refill bourbon) 91