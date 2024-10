Gebäude der Johnnie Walker Princes Street Experience steht zum Verkauf

Einen neuen Eigentümer für das Gebäude, in dem die Johnnie Walker Princes Street Experience zuhause ist, wird gesucht. Der jetzige Besitzer hat die real estate services company JLL beauftragt, einen Käufer für dieses Gebäude zu finden. Die ehemalige Bank und Kaufhaus liegt an Ecke der der Kreuzung von Princes Street und West End in Edinburgh. Die Bruttoinnenfläche beträgt 74.895 Quadratfuß. Der zur Zeit gültige Mietvertrag mit Diageo läuft im August 2044 aus, der Getränke-Konzern zahlt jährlich eine Miete von £1.85 Millionen.

In einem kurzen Video sowie in einer Online-Broschur stellt JLL das Gebäude, für das der jetzige Eigentümer gerne ein Angebot über £31.58 Millionen erwartet, näher vor. Sie finden dieses Video auch auf Vimeo: