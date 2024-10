Der neue Old Pulteney Port wird begleitet von Rezepten von Nuno Mendes

Die Pulteney Distillery ergänzt ihre Coastal Series um eine neue Abfüllung, und stellt gleichzeitig eine neue Partnerschaft vor. Die Veröffentlichung Old Pulteney Port – es handelt sich wohl, wie angekündigt, um die 2024er Ausgabe dieses Malts – wird begleitet von drei Rezepten, die Sterne-Koch Nuno Mendes zu diesen neuen Whisky entwickelte. Der in Lissabon geborene Mendes kombinierte für diese Gerichte die portugiesische Küche mit der schottischen, und hob hier besonders den maritimen Charakter des ‘Old Pulteney Port’ hervor. Die Rezepte der Gerichte Slow Baked Scallops with a Smoky Broth, Arroz de Marisco with Lobster, Crab, and Old Pulteney Port sowie Soaked Portuguese Rice Cake with Old Pulteney and Caramel Custard Ice Cream finden Sie auf der Old Pulteney Website. In einem Video, welches Sie auch auf Youtube finden, können Sie mehr über die Verbindung zwischen Schottland und Portugal erfahren:

Über die Website von Old Pulteney ist auch Old Pulteney Port erhältlich, so wie wohl auch bei einigen Whiskyhändlern. Der Single Malt kam mit 46 % Vol. in die Flaschen, reifte in ex-Bourbon caks sowie in Ruby Port Pipes und Ruby Port Barriques. Die zweite Abfüllung der Coastal Series ist mit £76 ausgewiesen, was etwas mehr als 90 € entsprechen würde.