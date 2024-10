Delias Christmas Series 2024: fünf Vollreifungen jetzt erhältlich – mit Live-Tasting am 23. November

Delia’s Whiskyshop in Kaiserlsautern bringt rechtzeitig zu Weihnachten die Christmas-Series 2024 in ihren Shop: Vier Abfüllungen aus verschiedenen Whiskyregionen (und einen Rum) – mit passend gestalteten Etiketten. Weiters informiert man uns darüber, dass die Abfüllungen am 23. November um 19 Uhr auf Youtube live verkostet werden.

Untenstehend finden Sie eine Auflistung der Abfüllungen und können einen Blick auf das weihnachtliche Design werfen…

Delias Christmas Series 2024: fünf Vollreifungen jetzt erhältlich – mit Live-Tastig am 23. November

Delia hat für Euch schon heute an Weihnachten gedacht und Delias Christmas Series 2024 herausgebracht. Wir haben extra für Euch viele Fassproben getrunken und freuen uns, vier exquisite Whiskys und einen herausragenden Rum zu präsentieren. Alles Single Casks in Faßstärke und auch keine Finishes. Alles sind Vollreifungen!

Passend zu Weihnachten sind die Labels der Flaschen Geschenke. Wir möchten Euch das last Minute Weihnachtsgeschenk diesmal ersparen.

Am 23.11.2024 um 19 Uhr werden wir LIVE aus unserem Tasting Raum über YouTube in die Whiskywelt übertragen. In ca. einer Stunde erfahrt Ihr alles über unsere Christmas Series und die einzelnen Abfüllungen.

Schon jetzt könnt Ihr auch Samplesets in 2cl oder 4cl kaufen und LIVE dabei sein. Entweder vor Ort bei uns oder in YouTube.

Bruichladdich 14 Jahre 2010/2024 Rivesaltes Barrique 50,9% 0,7l – 199,90€

Ben Nevis 27 Jahre 1997/2024 53,3% 0,7l – 349,90€

Longmorn 17 Jahre 2007/2024 46,6% 0,7l – 149,90€

Secret Islay 10 Jahre 2013/2024 PX Hogshead 51,2% 0,7l – 99,90€

Cuba Rum 30 Jahre 1993/2024 49,6% 0,7l – 179,90€