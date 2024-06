Serge verkostet: Zwei aus Pulteney

Nach einer etwas längeren Pause seit dem 19. Juni hat Serge Valentin wieder zwei Whiskys verkostet, es sind zwei Abfüllungen für den asiatischen Markt aus der Destillerie Pulteney in Wick, lange Zeit die nördlichste Festlandbrennerei in Schottland, bis sie diesen Titel an Wolfburn verlor (und diese trägt ihn nun auch nicht mehr).

Pulteney produziert den Whisky mit dem Markennamen Old Pulteney, manche unabhängigen Abfüller nehmen das Old auf dem Label mit, weils einfach geläufiger ist. Wenn man aber ein wenig nerdy erscheinen will, lässt man das Old bei Erwähnung der Brennerei weg ;-).

Hier die Wertungen aus der Verkostung der beiden Abfüllungen aus 2022 und 2023:

Abfüllung Punkte

Pulteney 14 yo 2008/2022 (55.9%, Signatory Vintage, China, fresh sherry butt finish, cask #7, 666 bottles) 87 Old Pulteney 17 yo 2006/2023 (59.7%, The Spirits Hunter for HNWS Taiwan, hogshead, cask #84, 277 bottles) 87