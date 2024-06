Ab morgen im Vorverkauf: Der neue SLYRS Bavarian Peat Cask Strength 1.1

Am 29. Juni wird der Tag des Deutschen Whiskys 2024 gefeiert – und SLYRS, die Brennerei am Schliersee, hat dazu eine besondere Abfüllung auf den Markt gebracht, die ab 25. Juni, also morgen, in den Vorverkauf geht: Der neue SLYRS Bavarian Peat Cask Strength 1.1 ist gleichzeitig der Start einer neuen Reihe, die ausschließlich Fasstärken bringen wird.

Hier alle Infos dazu, die wir von SLYRS erhalten haben (die Verlinkung im Shop ist noch nicht existent, wir haben auf die Landing Page verlinkt):

SLYRS Single Malt Whisky Bavarian PEAT Cask Strength 1.1

Ungezähmter Genuss: Der Duft des Waldes, der Geschmack des Feuers. Die Essenz bayrischer Wildnis – Intensiv, kräftig, unvergesslich. Limitiert auf 1500 Flaschen!

Zum Tag des Deutschen Whiskys 2024 am 29. Juni präsentieren wir stolz den SLYRS Bavarian PEAT 1.1 als Start unserer limitierten Fassstärke-Reihe. Jede Edition verspricht ein exklusives und individuelles Geschmackserlebnis.

Wir freuen uns, euch den SLYRS Single Malt Whisky Bavarian PEAT Cask Strength 1.1 vorstellen zu dürfen – ein Meisterwerk aus bayerischem Handwerk und regionaler Authentizität. Destilliert aus heimischem, über Torffeuer gedarrtem Gerstenmalz und Quellwasser aus den bayrischen Alpen, bietet dieser Whisky ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

TASTING NOTES

Farbe: Tiefgoldene Farbe mit kupfernen Reflexen.

Geruch: Intensive Torf- und Raucharomen mit süßen Noten von Schokolade, Karamell und dunklen Roten Früchten. Ein Hauch von Bourbon-Vanille.

Geschmack: Kräftiger Körper mit angenehmer Wärme. Torfrauch, süße Fruchtigkeit von Pflaumen, englische Orangenmarmelade und leicht gesalzenes Karamell. Nuancen von dunkler Schokolade und Eiche.

Nachklang: Lang anhaltend, warm und rauchig mit einer subtilen Süße, die in einem Hauch von Salz und Eiche endet.

Taucht ein in das exklusive Geschmackserlebnis des SLYRS Bavarian PEAT Cask Strength und lasst euch von der bayrischen Whiskykunst verzaubern.

Exklusiver Vorverkauf ab 25.06, 10:00 Uhr

Versand der Ware ab 27.06

Verkaufsstart im SLYRS Laden und im gut sortierten Fachhandel: 29.06.2024 – Tag des Deutschen Whiskys 2024