Serge verkostet: Weitere Glenlossie

Wie angekündigt und erwartet folgt heute auf Whiskyfun eine weitere Verkostung der Speyside-Destillerie Glenlossie. Auch finden ausschließlich unabhängige Abfüllungen den Weg in das Glas von Serge Valentin, und dies auch erneut in einer bunter Reihe durcheinander. Nach einer kurzen Pause, so Serge wird es noch eine weitere Glenlossie-Tasting-Session geben. Hier erst einmal die acht Kandidaten des heutigen Tages und ihre Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Glenlossie 29 yo 1992/2021 (49.5%, Maltbarn, bourbon cask, 143 bottles) 88 Glenlossie 12 yo 2009/2021 (56.7%, The Whisky Blues, hogshead, cask #1227, 276 bottles) 88 Glenlossie 42 yo 1975/2017 (44.3%, Cadenhead, Single Cask, hogshead, 138 bottles) 91 Glenlossie 13 yo 2008/2022 (48.1%, Signatory Vintage, Small Batch Edition #12, Kirsch Import, sherry butt finish) 87 Glenlossie 10 yo 2010/2020 (56.2%, Lady of the Glen, Profiler barrique finish, cask #8647, 305 bottles) 80 Glenlossie 20 yo 1997/2018 (51.6%, Douglas Laing, Old Particular, refill hogshead, cask #12365, 127 bottles) 80 Glenlossie 10 yo 2010/2021 (56.7%, The Single Malts of Scotland, hogshead, cask #8769, 155 bottles) 83 Glenlossie 12 yo 2008/2021 (51.1%, Chapter 7, Monologue, bourbon hogshead, cask #9603, 277 bottles) 86

Glenlossie Destillerie, Foto von Anne Burgess, CC-Lizenz