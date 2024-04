Templeton veröffentlicht ihren ersten eigenen Whiskey

Knapp sieben Jahre nach der Grundsteinlegung ihrer Destillerie in Iowa veröffentlicht veröffentlicht Templeton ihren ersten, in der eigenen Destillerie hergestellten Whiskey. Und es ist überraschenderweise ein Bourbon. Bisher bezog die Marke ihre Whiskeys von der Brennerei MPG aus Lawrenceburg, Indiana. Und es waren Rye Whiskeys (hier muss der Roggen-Anteil in der Maische mindestens 51 % betragen), die Templeton bis jetzt auf den Markt brachte.

Fortitude Bourbon wird allerdings aus einer Maische mit hohem Roggengehalt hergestellt. Diese besteht zu 55 % aus Mais, zu 40 % aus Roggen und zu 5 % aus gemälzter Gerste. Der Mais hierfür stammt aus der Region und kommt von nahegelegenen Bauernhöfen, die sich im Umkreis von 24 Kilometern um die Brennerei befinden. Fortitude ist mit 46 % Vol. und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt. Es ist in den USA für 40 US-Dollar Flasche erhältlich, und soll auch auf ausgewählten globalen Märkten erscheinen. Möglicherweise also auch bei uns.