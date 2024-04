Das Besucherzentrum von Glenmorangie im neuen Look

Nach der Neugestaltung der Produktionsstätten (wir berichteten) und des Marketingauftritts (auch darüber berichteten wir) stellt die Highland-Destillerie Glenmorangie jetzt auch eine neue Erlebnis-Qualität für die Besucher ihrer Brennerei vor. Die Neugestaltung des Besucherzentrum umfasst die Verkostungsräume, ein Museum und einen Boutique-Shop. Entworfen wurde der neue Look von Russell Sage Studios, die ebenfalls das Glenmorangie House in ein Boutique-Hotel umgestalteten.

Zu den Veränderungen und Neuerungen gehören Tasting rooms in hellen, kräftigen Farbtönen, die Retail boutique mit einer Zeltdecke in Technicolor-Farben, ein Museum mit bunten Accessoires und bunten Teppichen sowie ein überdachter Außenbereich. Dieser wird im Spätfrühling entstehen und dann einen neuen Bereich für Abendveranstaltungen und besondere Veranstaltungen bieten.

Der Artikel ‚Glenmorangie unveil new-look distillery visitor centre – including tasting rooms, museum and boutique‘ auf The scotsman food and drink beinhaltet einige Bilder der neuen Besuchserlebnisse bei Glenmorangie, die über die Website der Brennerei gebucht werden können.