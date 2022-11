Anfangs des Monats haben wir bereits darüber berichtet, dass DDB Paris eine neue Kampagne für Glenmorangie entwickelt hat – und im Juli auch schon einen Artikel über die neuen Flaschendesigns gebracht. Nun startet dieses neue Gesamtpaket auch bei uns, und aus den Headquarters hier hat man uns Informationen über die Umsetzungen in Deutschland für Sie geschickt.

Hier mehr über das, was Sie ab sofort auf vielen Plattformen, im Kino und in der Aussenwerbung sehen können:

Neues Design und neue Kampagne für Glenmorangie

Tain / München November 2022. Glenmorangie Highland Single Malt Whisky präsentiert sein Kernsortiment ab sofort im neuen Look, der die Köstlichkeit des Single Malts unterstreicht. Gleichzeitig startet eine farbenfrohe Medienkampagne mit dem Slogan „it’s kind of Delicious and Wonderful“, fotografiert von Miles Aldridge. Nicht alltägliche Szenen – in einem Gewächshaus, in einem Barbershop oder an einem Heißluftballon – entfesseln mit ihrer besonderen Stilistik und prächtigen Farbpalette wunderbare Momente, um in die Welt von Glenmorangie genussvoll einzutauchen.

Die Whisky-Schöpfer von Glenmorangie sind unendlich einfallsreich, köstliche Whiskys zu komponieren. Delikate, fruchtige Spirituosen entstehen in Brennblasen so hoch wie ausgewachsene Giraffen, um mehr Raum für Geschmack und Aromen zu schaffen und anschließend in den besten Fässern der Welt zu reifen. Der Wunsch, diesen köstlichen Genuss auch mit anderen zu teilen, steht im Mittelpunkt der neuen Kampagne von Glenmorangie.

Ganz neu ist auch das Kernsortiment der Destillerie im eleganten Gewand bei gleichem Inhalt. The Original, The Lasanta und The Quinta Ruban sind ab sofort in einer neuen Flasche verfügbar, die in neuer Silhouette bei gleichem Glasgewicht den Premiumanspruch der Marke unterstreicht. Geschenkverpackung und Etiketten spiegeln in kräftigen Farbtönen die Aromen der drei Abfüllungen wider. Opulent geschwungene Linien deuten die Viskosität des Whiskys, die Holzmaserung der Fässer und die hügelige Umgebung der Highlands an.

Die Medienkampagne ist im Herbst-Winter 2022 in der Außenwerbung, im Kino, im addressable TV und Online auf vielen Plattformen zu sehen.

Glenmorangie Original (UVP 38,50€), Glenmorangie Lasanta (UVP 49,50€) und Glenmorangie Quinta Ruban (UVP 59€) sind im neuen Design ab sofort bei Clos19.com und im Fachhandel erhältlich.