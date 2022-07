Glenmorangie mit neuem Design

Es deutete sich schon im letzten Dezember an, und heute finden wir auch auf The whisky business auch die Bestätigung von offizieller Seite: Glenmorangie hat heute die neuen Verpackungen und Flaschen ihres Sortiment vorgestellt.

Lebhaft gefärbt und mit lebendigen Linien zeigt sich die neue Umverpackung, die das Alter der Single Malts nun deutlicher hervorhebt als den Namen der Abfüllung. Auch die Flasche erhielt ein neues, überarbeitetes Aussehen und erhielt etwas breitere Schultern, die in einen verjüngten Hals übergehen.

Louise Dennett, Global Head of Brand von Glenmorangie, kommentiert den neuen Auftritt von Glenmorangie so:

“Our whisky is truly delicious and our reimagined packaging brings its flavours to the fore. We see this as an opportunity to welcome new drinkers with a playful elegance which reflects our creativity in whisky making; and to ensure our single malt stands out by using bold colours and enhanced branding.”